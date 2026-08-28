Suriye vatandaşlarına yönelik vize düzenlemelerinde yeni bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11671 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca düzenleme, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında hayata geçirildi.

Karar kapsamında sağlanan kolaylıkların detayları şu şekilde:

• İkamet Süresi: Diplomatik pasaport sahipleri, her 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süreli turistik seyahatlerinde vizeden muaf olacak.

• Transit ve Görev Geçişleri: Türkiye üzerinden yapılacak transit geçişler ile Türkiye'deki resmi görevlere atanmalarda vize şartı aranmayacak.

Yapılan bu resmi düzenleme ile birlikte iki ülke arasındaki diplomatik temas ve geçiş süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.