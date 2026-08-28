Türkiye'de bugün ekonomik güven endeksi ve öncü ticaret dengesi rakamları takip edilecek.

Avrupa'nın en büyük ekonomisinde bugün işsizlik rakamları açıklanacak.

27-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu sürerken, bugün Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı konuşma küresel varlık fiyatlamaları açısından belirleyici olacak.

Cleveland Fed Başkanı Hammack ise enflasyonla mücadele için harekete geçme zamanının geldiğini yineledi.

BORSA İSTANBUL VE YURT İÇİ PİYASALAR

BİST100 endeksi dün günü yüzde 0,24 düşüşle 14.576 puandan tamamladı. Günlük işlem hacmi 180,7 milyar TL ile 20 Ağustos'tan bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

• Öne Çıkan Hisseler: Endeksi yükselişleriyle HALKB (yüzde 9,97), PASEU (yüzde 6,61), KTLEV (yüzde 4,69), ASTOR (yüzde 3,03) ve ASELS (yüzde 1,38) desteklerken; DSTKF (yüzde 9,98), ODINE (yüzde 3,21), CCOLA (yüzde 1,84), ISCTR (yüzde 1,24) ve BIMAS (yüzde 1,08) üzerindeki satış baskısı negatif kapanışta etkili oldu. Sektörel bazda bankacılık yüzde 0,07, holding endeksi ise yüzde 0,43 değer kaybetti.

• Yabancı İlgisi Sürüyor: TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 150,2 milyon dolarlık hisse alımı yaptı. Son iki haftalık toplam giriş 326,2 milyon dolara ulaşırken, tahvil tarafında da 9 milyon dolarlık sınırlı alım görüldü.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ALVES – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun A-(tr)’den B+(tr)’ye, not görünümünün Durağan’dan Negatif’e revize edildiği açıklandı.

• BIMAS – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• BARMA – EPDK tarafından şirkete Konya Ereğli'deki kojenerasyon tesisi için üretim lisansı verildiği açıklandı.

• CWENE – Tarzan Tarık Sarvan tarafından şirkete 15 milyon TL tutarında sermaye avansı aktarıldığı açıklandı.

• CELHA – Şirketin, yüzde 80,43’ünün devralınması sonrası doğan zorunlu pay alım teklifi kapsamında, diğer pay sahiplerine 19,55 TL üzerinden yapılacak teklife ilişkin bilgi formunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

• DYOBY – 131 gün vadeli 180 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• DUNYH – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 1,2 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• DAGI – Mersin Palm City’ye mağaza açıldığı belirtildi.

• DOFRB – JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun teyit edildiği açıklandı.

• DURKN – A2Z Confectionery’de 1,4 milyon sterlin satış gerçekleştiği, 721.163 sterlin tutarında ek sipariş alındığı açıklandı.

• ERSU – Şirkete ait Konya’daki taşınmazların Ticaret – Turizm Alanı olarak planlanmasının onaylandığı açıklandı.

• GLCVY – Fibabank tarafından gerçekleştirilen 405 milyon TL’lik portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

• ISMEN – 92 gün vadeli 2,0 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

• GRTHO – Şirketin yüzde 49 iştiraki Ral Enerji’nin İzmir’deki RES projesi kapsamında ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.

• HALKB – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun bankaca kullandırılacak krediler ve bankacılık hizmetlerinin kaynak temininde kullanılacağı açıklandı.

• IZENR -Pay geri alım programının başlatılmasına ve 50.000.000 adet paya karşılık 500 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

• MCARD – Halka arzdan elde edilen fonun 246,0 milyon TL’sinin araç filo genişletilmesinde, 161,0 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.

• MAALT – Mares Oteli’nin kira sözleşmesinin 400.000 dolar bedel ve 2027 – 2035 döneminde yıllık en az 400.000 ilave kira geliri karşılığında TBC’ye devredildiği Bakanlık izninin beklendiği açıklandı.

• MAKIM – Ankara’ya Teknopark şubesi açıldığı belirtildi.

• MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin TASMU Programı'na kabul edildiği açıklandı.

• PAGYO – Ayşe Kattan tarafından 870.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• PEKGY – Yurt dışında 50 milyon euroya kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• PEKGY – 15 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SKYLP – Şirket ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası arasında 1,9 milyon dolar tutarında sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

• SEGMN – Şirket bağlı ortaklığı ENF’nin 1,3 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

• VESBE – 140 gün vadeli 58,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• VAKBN – 90 gün vadeli 431,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

• VKGYO – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.

• ZOREN – 3,5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

• ANELE – Tera Portföy tarafından 374.637 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 33,09’a yükseldi.

• AVHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 35,58 TL fiyattan geri alındı.

• BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 41,20 – 41,36 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 24,66’ya yükseldi.

• BALAT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.000 adet pay 69,00 TL fiyattan geri alındı.

• EKIM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 19,58 – 19,66 TL fiyat aralığından geri alındı.

• MANAS – Tera Portföy tarafından 10.993.028 adet alış ve 11.234.260 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 14,94’e geriledi.

• MARBL – Osman Cavit Turunç tarafından 12,75 – 13,15 TL fiyat aralığından 164.329 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 14,63’e geriledi.

• MAGEN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.305.000 adet pay 33,10 – 34,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

• GENKM – Macit Aydın tarafından 10,33 – 10,41 TL fiyat aralığından 638.978 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 30,02’ye geriledi.

• GEREL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 330.000 adet pay 38,66 – 39,25 TL fiyat aralığından geri alındı.

• ISVEA – Tera Portföy tarafından 6.615.085 adet alış ve 8.484.217 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,27’ye geriledi.

• INFO – Hedef Portföy tarafından 50.000.000 adet alış ve 550.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 21,29’a yükseldi.

• PEKGY – Tera Portföy tarafından 26.510.446 adet alış ve 10.290.039 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 33,15’e yükseldi.

• SVGYO – Tera Portöy tarafından 35.510.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 11,29’a yükseldi.

• TEZOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 626.769 adet pay 9,62 – 9,73 TL fiyat aralığından geri alındı.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• AKSUE – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından olumsuz karşılandı.

• BLCYT – Şirket sermayesi 1 Eylül’de 100 milyon TL’den yüzde 900 oranında bedelsiz olarak 900 milyon TL artışla 1 milyar TL’ye yükseltilecek.

• ETILR – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• HALKB – Banka sermayesinin 7,2 milyar TL’den yüzde 25 oranında halka arz yöntemiyle 1,8 milyar TL artışla 9,0 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• KLYPV – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SARKY – Şirket sermayesinin 1 milyar TL’den yüzde 50 oranında bedelsiz olarak 500 milyon TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Kaynak: İnfo Yatırım