3 Şubat 2026 tarihinde Riyad'da imzalanan ve toplamda 5.000 MWe kapasiteli güneş enerjisi santrali (GES) projelerini kapsayan "Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLK ETAPTA SİVAS VE TAŞELİ'YE 2.000 MWE GES KURULACAK

İki ülke arasındaki yeşil teknoloji ve inovasyon ortaklığını güçlendirmeyi hedefleyen dev yatırım iki aşamada (Faz) hayata geçirilecek:

• Faz 1 (İlk Aşama): Toplam 2.000 MWe kapasiteye sahip iki dev proje başlatılacak:

o Sivas GES: 1.000 MWe sözleşme kapasitesi

o Taşeli GES: 1.000 MWe sözleşme kapasitesi

• Faz 2 (Gelecek Aşama): Taraflar, ilk etabın ardından 3.000 MWe kurulu güce sahip ek yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi konusunda da mutabakata vardı.

ALIM TARİFELERİ EURO BAZINDA NETLEŞTİ

Anlaşma doğrultusunda Faz 1 santrallerinden üretilecek elektriğin satın alımında uygulanacak Euro bazlı birim fiyatlar (KDV hariç) şu şekilde belirlendi:

• Sivas GES: Ticari işletmenin ilk 5 yılı için 47,5 Euro/MWh; 5. yıldan sonraki dönem için 23,415 Euro/MWh.

• Taşeli GES: Ticari işletmenin ilk 5 yılı için 47,5 Euro/MWh; 5. yıldan sonraki dönem için 19,950 Euro/MWh.

30 YILLIK YATIRIM, 49 YILLIK ÜCRETSİZ ARAZİ TAHSİSİ

Dev projenin uygulama ve işletme şartlarına ilişkin öne çıkan idari düzenlemeler şunlar oldu:

• Yatırım Süresi: İmzalanacak yatırım anlaşmaları ticari işletmeye başlama tarihinden itibaren 30 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Santrallerin sökümü ve devreden çıkarılması için 2 yıla kadar ek süre tanınacak.

• Teminat Koşulu: Proje üstlenici şirketleri, kurulu güç megavatı (MWe) başına 30 bin Euro tutarında teminat mektubu sunacak.

• Bedelsiz Arazi: Projeler için gerekli arazi, irtifak ve orman izinleri Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından 49 yıllığına temin edilerek yatırımcı şirketlere bedelsiz olarak kiralanacak.

STRATEJİK TEŞVİKLER VE VERGİ MUAFİYETLERİ

Proje şirketlerine yatırım sürecini hızlandırmak amacıyla geniş kapsamlı muafiyetler sağlandı:

• Vergi Teşviki: Projeler, ek bir belge aranmaksızın Stratejik Hamle Programı kapsamındaki Kurumlar Vergisi Teşviki'nden faydalanacak.

• Gümrük ve KDV Muafiyeti: Santral inşası ile işletmesinde kullanılacak makine, ekipman ve yedek parça ithalatı; gümrük vergisi, KDV ve ÖTV'den tamamen muaf olacak. Yurt içi ekipman alımlarında da KDV muafiyeti uygulanacak.

• Euro ile Muhasebe: Şirketler yasal defter ve muhasebe kayıtlarını doğrudan Euro (EUR) cinsinden tutabilecek; tüm faturalandırma ve finansman işlemlerini Euro üzerinden yürütebilecek.

18 AY ŞARTI VE FESİH HAKKI

Resmi Gazete'de yer alan hükümlere göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 18 ay içerisinde Faz 1 projelerine ilişkin Yatırım ve Elektrik Satın Alma Anlaşmaları imzalanmazsa, taraflar herhangi bir tazminat veya yükümlülük altına girmeksizin sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.

Anlaşma, tüm yatırım sözleşmelerinin tamamlanmasına veya azami 49 yıllık süreye kadar geçerliliğini koruyacak.