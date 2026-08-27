Türkiye'de yüksek faiz ve Türk lirasındaki görünümün etkisiyle carry trade işlemlerindeki yükseliş devam ediyor. Bloomberg'de yer alan habere göre, BDDK ve TCMB verileri üzerinden yapılan hesaplamaya göre carry trade pozisyonlarının büyüklüğü 21 Ağustos haftasında 2,9 milyar dolar daha artarak 65,3 milyar dolarla yeni rekor seviyeye ulaştı.

CARRY TRADE 65,3 MİLYAR DOLARLA REKOR KIRDI

Türkiye'deki carry trade pozisyonlarının toplam büyüklüğü bir haftada 2,9 milyar dolar arttı.

Böylece carry trade büyüklüğü 21 Ağustos haftası itibarıyla 65,3 milyar dolara ulaşarak yeni rekor seviyeye çıktı.

Veriler, yabancı yatırımcıların Türk lirası cinsi varlıklara yönelik ilgisinin son haftalarda belirgin şekilde arttığına işaret etti.

3 HAFTADA YAKLAŞIK 7 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Carry trade pozisyonlarındaki yükseliş yalnızca son haftayla sınırlı kalmadı.

Son üç haftalık dönemde Türkiye'deki carry trade pozisyonlarının büyüklüğünde yaklaşık 7 milyar dolarlık artış kaydedildi.

Son haftadaki 2,9 milyar dolarlık yükseliş de bu eğilimin devam ettiğini gösterdi.

CARRY TRADE NEDİR?

Carry trade, yatırımcıların faizi düşük bir para biriminden borçlanarak bu parayı faizi daha yüksek olan başka bir ülkenin para birimine ve varlıklarına yönlendirmesine dayanan yatırım stratejisidir.

Basit bir örnekle; yatırımcı düşük faizli bir para biriminden finansman sağlayıp parasını TL'ye çevirerek yüksek faiz getirisi sunan TL cinsi varlıklara yatırım yapabilir. Kur hareketleri yatırımcının aleyhine gerçekleşmezse iki ülke arasındaki faiz farkından getiri elde edilebilir.

Ancak carry trade risksiz değildir. TL'nin yatırım döneminde hızlı değer kaybetmesi halinde faizden sağlanan kazancın bir bölümü veya tamamı kur zararıyla silinebilir. Bu nedenle faiz farkının yanı sıra döviz kurundaki hareket ve yatırımcının kur beklentisi de carry trade açısından belirleyici olur.