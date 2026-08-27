İran’da yayın yapan "Jamaran" haber sitesinde yer alan habere göre Paknejad, geçtiğimiz günlerde "Hiç petrol ihraç etmiyoruz" açıklamasını yapan Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti’nin sözlerine yanıt verdi.

Sevkiyat süreçlerine dair detay vermekten kaçınan Petrol Bakanı Paknejad, operasyonel gizliliğin önemine dikkat çekti. Satış kanallarının korunduğunu belirten Paknejad, şu ifadeleri kullandı:

"Detaylara girmeyeceğim çünkü bu bilgiler düşman tarafından kötüye kullanılabilir. Şu ana kadar karasularımızın dışındaki uzak sularda petrol satışı, yani müşterilere teslimat süreci kesintisiz devam ediyor. ABD ablukası nedeniyle hacimlerde bir azalma yaşandığı doğru ancak satışlarımız tamamen durmadı. Sürecin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle alıyoruz."

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Himmeti, 20 Ağustos’ta yaptığı değerlendirmede ABD yaptırımları ve ablukası sebebiyle ülkenin petrol ihracatının sıfırlandığını iddia etmişti.

Himmeti, Katar ve Irak gibi bölge ülkelerinin de benzer ihracat kayıpları yaşadığına işaret ederek, petrol satışının tamamen durmasını öngörülen bir tablo olarak nitelendirmişti.

ABD ABLUKASI VE İRAN PETROLÜNÜN ROTASI

ABD'nin uyguladığı deniz ablukası, İran limanlarına yapılan giriş-çıkışlar ile İran bayraklı tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndaki hareketliliğini kısıtlamayı hedefliyor.

Yapılan tüm kısıtlamalara ve yaptırım baskılarına rağmen İran, ürettiği ham petrolün büyük bir bölümünü başlıca alıcısı konumundaki Çin pazarına ulaştırmaya devam ediyor.