Tesla CEO’su Elon Musk, yatırımcılara şirketini bir robotik ve otomasyon devi olarak görmeleri gerektiğini ısrarla hatırlatıyor.

İnsansı robot Optimus ve Robotaxi sürücüsüz araç testleriyle bu alanda adımlar atılsa da yıllardır elektrikli araç üreticisi olarak faaliyet gösteren Tesla’nın bu dönüşümüne bahis oynamak yüksek risk barındırıyor.

Finansal analist Chris Neiger'a göre 2035 yılına kadar 2,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen robotik pazarına daha sağlam adımlarla girmek isteyen yatırımcılar için Nvidia ve Microsoft uzun vadede çok daha güçlü alternatifler olarak öne çıkıyor.

NVİDİA (NVDA): FİZİKSEL YAPAY ZEKANIN BEYNİNİ VE DONANIMINI ÜRETİYOR

Nvidia yönetimi, robotik sistemleri kapsayan "fiziksel yapay zekayı" teknolojideki bir sonraki dev dalga olarak görüyor. Şirket, bu pazardaki liderliğini sadece çip satarak değil, ekosistemin tamamına hakim olarak kuruyor:

• GR00T ve Halo Sistemleri: İnsansı robotların eğitimi için açık kaynaklı yapay zeka temel modeli GR00T’u geliştiren şirket, aynı zamanda robotik firmaları için Halo adı verilen tam kapsamlı güvenlik ve yazılım mimarisini sunuyor.

• Jetson Thor Süper Bilgisayarı: Gerçek zamanlı görüntü ve konuşma işleme yeteneği sunan bu işlemci platformu; halihazırda Amazon Robotics ve Boston Dynamics gibi devler tarafından kullanılıyor.

• Gelecek Potansiyeli: JPMorgan raporları, mevcut robotların insan beyninin henüz yüzde 10'u kadar kapasiteye sahip olduğunu gösteriyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketin fiziksel yapay zeka gelirlerinin şu an yıllık 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

MİCROSOFT (MSFT): ROBOTİK DEVRİMİNİN BULUT ALTYAPISI

Fiziksel robotlar kendi işlemcilerine sahip olsalar da sürekli güncellenmek, karmaşık kararlar almak ve uç bilişim süreçlerini yürütmek için güçlü bulut altyapılarına bağımlı.

• Azure Bulut Gücü: Microsoft’un Azure Bulut geliri, 2026'nın 4. çeyreğinde yüzde 41 artarak yıllık 100 milyar dolar sınırına ulaştı.

• Devasa Pazar Payı: Fortune Business Insights verilerine göre yapay zeka bulut pazarının 2034 yılına kadar 780 milyar dolara çıkması bekleniyor. Microsoft, küresel bulut pazarındaki yüzde 21'lik payıyla Amazon'un ardından ikinci sırada yer alıyor ve robotik sektörünün bulut ihtiyacını karşılamada en avantajlı konumdaki şirketlerden biri durumunda.

SEKTÖRDE DİKKAT ÇEKEN CEO BAHSİ

Analist Chris Neiger'ın dikkat çektiği bir diğer detay ise Kaliforniya merkezli bir teknoloji inovasyon şirketinin CEO'sunun kendi hisselerine 2,6 milyar doların üzerinde kişisel yatırım yapması oldu.

Motley Fool CEO'su Tom Gardner'ın "en yüksek güven duyulan hamle" olarak nitelendirdiği bu adım, 1,8 trilyon dolarlık büyüme potansiyeli taşıyan sektörde kurucuların kendi şirketlerine olan inancını ortaya koyuyor.

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