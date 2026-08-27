Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 14.676,24 puandan işlem görüyor.

Borsada yükselişlerin yanı sıra bazı hisselerde sert hareketler de dikkat çekiyor. BRLSM, TKNKA ve KARCL yüzde 10’a yakın yükselişleriyle öne çıkarken, düşüş tarafında TEHOL yüzde 9,99 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim BRLSM 24,20 TL %10,00 TKNKA 150,90 TL %9,99 KARCL 131,20 TL %9,97 HALKB 41,92 TL %9,97 BAHKM 159,00 TL %9,96

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim TEHOL 33,70 TL %-9,99 ODINE 1.763,00 TL %-8,70 IHAAS 53,10 TL %-7,09 COSMO 137,80 TL %-4,90 HEDEF 98,50 TL %-4,83

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