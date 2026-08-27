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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi pozitif seyrederken yükselen ve düşen hisseler belli oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 12.00 itibarıyla yüzde 0,43 yükselişle 14.676,24 puandan işlem görüyor.

Borsada yükselişlerin yanı sıra bazı hisselerde sert hareketler de dikkat çekiyor. BRLSM, TKNKA ve KARCL yüzde 10’a yakın yükselişleriyle öne çıkarken, düşüş tarafında TEHOL yüzde 9,99 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı.

Borsa pozitif: Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 1

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim
BRLSM 24,20 TL %10,00
TKNKA 150,90 TL %9,99
KARCL 131,20 TL %9,97
HALKB 41,92 TL %9,97
BAHKM 159,00 TL %9,96

Borsa pozitif: Yükselen ve düşen hisseler belli oldu, Görsel 2

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Hisse Son Fiyat Günlük Değişim
TEHOL 33,70 TL %-9,99
ODINE 1.763,00 TL %-8,70
IHAAS 53,10 TL %-7,09
COSMO 137,80 TL %-4,90
HEDEF 98,50 TL %-4,83

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