Deniz Yatırım, ALARK için hedef fiyatını 141,82 TL'den 170 TL'ye yükseltirken, “Al” tavsiyesini korudu.

Deniz Yatırım tarafından 26 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan raporda, Alarko Holding için belirlenen yeni hedef fiyat 170 TL oldu.

HEDEF FİYAT YÜZDE 56,68 PRİM POTANSİYELİNE İŞARET EDİYOR

ALARK hisselerinin rapor tarihindeki son fiyatı 108,50 TL seviyesinde bulunurken, Deniz Yatırım'ın 170 TL'lik hedef fiyatı mevcut fiyata göre yüzde 56,68 prim potansiyeline işaret ediyor.

Kurum, hedef fiyatını yaklaşık yüzde 19,82 oranında yukarı revize ederken, hisse için “Al” tavsiyesini sürdürdü.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Tavsiye Prim Potansiyeli Tarih Deniz Yatırım 170,00 TL 108,50 TL Al %56,68 26 Ağustos 2026

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