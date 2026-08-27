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Koç Holding için hedef fiyat güncellendi. Tera Yatırım, KCHOL hedefini 360,70 TL'ye çekerken hissede yüzde 68,47 prim potansiyeli hesapladı.

Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat ve beklentileri açıklanmaya devam ediyor.

27 Ağustos 2026 tarihinde Koç Holding için yeni bir hedef fiyat güncellemesi geldi.

KCHOL HEDEF FİYATI 360,70 TL'YE İNDİRİLDİ

Tera Yatırım, Koç Holding (KCHOL) hisseleri için daha önce 373,20 TL olarak belirlediği 12 aylık hedef fiyatını 360,70 TL'ye düşürdü.

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KCHOL hissesinin 214,10 TL seviyesindeki son fiyatı dikkate alındığında, kurumun yeni hedef fiyatı yüzde 68,47 prim potansiyeline işaret ediyor.

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Kurum tarafından paylaşılan veriler şöyle;

Aracı Kurum Tera Yatırım
Hedef fiyat 360,70 TL
Önceki hedef fiyat 373,20 TL
Son fiyat 214,10 TL
Prim potansiyeli %68,47
Açıklanma tarihi 27 Ağustos 2026

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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