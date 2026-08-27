Morgan Stanley'nin yayımladığı raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) fonlama maliyetlerini yüzde 37 seviyesindeki ana politika faizine çekmesinin bankaların maliyet baskısını hafiflettiği belirtildi. Fonlama kanalının yeniden açılmasıyla birlikte bankacılık sektöründeki baskının azalmaya başladığı ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMLERİ BANKALARIN KÂRLILIĞINI DESTEKLEYEBİLİR

Raporda, faiz indirim döngüsünün başlamasıyla fonlama maliyetlerinin daha da gerilemesinin beklendiği kaydedildi. Bu gelişmenin net faiz marjları ve özkaynak kârlılığı üzerinde olumlu etki oluşturabileceği değerlendirildi.

Morgan Stanley, bankacılık sektöründe kâr toparlanmasının yılın ikinci yarısından itibaren daha belirgin hale gelmesini bekliyor. Döviz bazlı getiriler açısından da sektörün daha elverişli bir zemine kavuşabileceği belirtildi.

TCMB'nin bir haftalık repo ihalelerini yeniden başlatmasının ardından BIST Bankacılık Endeksi'nin haziran ortasından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldiği aktarıldı. Perşembe günü bankacılık hisseleri de borsadan pozitif ayrıştı. Garanti BBVA hisseleri yüzde 1,7, Akbank hisseleri ise yüzde 1,2 yükseldi.

GARANTİ BBVA VE AKBANK İÇİN “AĞIRLIĞINI ARTIR” TAVSİYESİ

Morgan Stanley, Garanti BBVA ve Akbank için “Ağırlığını Artır” (Endeks Üstü Getiri) tavsiyesinde bulundu. Banka, her iki hissenin faiz indirim döngüsünden güçlü taktiksel fayda sağlayabileceğini değerlendirdi.

Faiz indirim sürecinden yararlanması beklenen Yapı Kredi ve İş Bankası için ise “Eşit Ağırlık” tavsiyesi verildi.

Morgan Stanley ayrıca Türk bankacılık sektörünün gelecek yıl yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesi için dezenflasyon sürecinin kararlılıkla devam etmesi ve tahvil getirilerinin gerilemesi gerektiğine dikkat çekti.

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