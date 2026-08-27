Borsa İstanbul’da işlem gününün sonlarına yaklaşılırken İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu.
TSI 15.20 itibarıyla İş Yatırım’ın net alım tarafında SASA, net satım tarafında ise TYILW dikkat çekti.
İş Yatırım verilerine göre net hacim 1 milyar 287 milyon 99 bin 610 TL ekside bulunurken, alım tarafında SASA açık ara öne çıktı.
ALIM TARAFINDA SASA ZİRVEDE
|Alım Yapılan Hisseler
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|SASA
|108.580.601
|46,18
|2,385
|BTCIM
|8.758.317
|3,73
|4,562
|ISCTR
|8.287.678
|3,53
|12,892
|BJKAS
|6.232.059
|2,65
|2,766
|TEHOL
|4.873.640
|2,07
|33,698
Kaynak: ForInvest
SATIŞ YAPILAN HİSSELER
|Satım Yapılan Hisseler
|Net Lot
|Pay (%)
|Maliyet (TL)
|TYILW
|-14.222.999
|5,12
|0,02
|AKFGY
|-13.841.708
|4,98
|2,63
|GSRAY
|-11.246.233
|4,05
|1,147
|VBIAXV
|-11.160.000
|4,01
|0,02
|GAIKJV
|-9.705.000
|3,49
|0,02
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