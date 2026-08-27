TSI 15.20 itibarıyla İş Yatırım’ın net alım tarafında SASA, net satım tarafında ise TYILW dikkat çekti.

İş Yatırım verilerine göre net hacim 1 milyar 287 milyon 99 bin 610 TL ekside bulunurken, alım tarafında SASA açık ara öne çıktı.

ALIM TARAFINDA SASA ZİRVEDE

Alım Yapılan Hisseler Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) SASA 108.580.601 46,18 2,385 BTCIM 8.758.317 3,73 4,562 ISCTR 8.287.678 3,53 12,892 BJKAS 6.232.059 2,65 2,766 TEHOL 4.873.640 2,07 33,698

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satım Yapılan Hisseler Net Lot Pay (%) Maliyet (TL) TYILW -14.222.999 5,12 0,02 AKFGY -13.841.708 4,98 2,63 GSRAY -11.246.233 4,05 1,147 VBIAXV -11.160.000 4,01 0,02 GAIKJV -9.705.000 3,49 0,02

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.