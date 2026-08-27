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Borsa İstanbul’da işlem gününün sonlarına yaklaşılırken İş Yatırım üzerinden gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerinde öne çıkan hisseler belli oldu.

TSI 15.20 itibarıyla İş Yatırım’ın net alım tarafında SASA, net satım tarafında ise TYILW dikkat çekti.

İş Yatırım verilerine göre net hacim 1 milyar 287 milyon 99 bin 610 TL ekside bulunurken, alım tarafında SASA açık ara öne çıktı.

ALIM TARAFINDA SASA ZİRVEDE

Alım Yapılan Hisseler Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
SASA 108.580.601 46,18 2,385
BTCIM 8.758.317 3,73 4,562
ISCTR 8.287.678 3,53 12,892
BJKAS 6.232.059 2,65 2,766
TEHOL 4.873.640 2,07 33,698

İş Yatırım satışa geçti: SASA yı toplamaya devam ediyor, Görsel 1

Kaynak: ForInvest

SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Satım Yapılan Hisseler Net Lot Pay (%) Maliyet (TL)
TYILW -14.222.999 5,12 0,02
AKFGY -13.841.708 4,98 2,63
GSRAY -11.246.233 4,05 1,147
VBIAXV -11.160.000 4,01 0,02
GAIKJV -9.705.000 3,49 0,02

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