Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Macit Aydın, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle şirket hisselerinde yeni bir alım gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Macit Aydın, 26 - 27 Ağustos 2026 tarihlerinde 10,33 TL - 10,41 TL fiyat aralığından toplam 638.978 adet (TL nominal) Gentaş Kimya payı satın aldı. Süreçte herhangi bir satış işlemi gerçekleştirilmedi.

SERMAYEDEKİ PAYI YÜZDE 30,02'YE YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen bu alım işleminin ardından Macit Aydın’ın Gentaş Kimya sermayesindeki doğrudan payı ve oy hakları 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla yüzde 30,02 sınırına ulaşarak kritik eşiği aştı.

Şirketin tepe yönetiminden gelen bu güçlü alım hamlesi, borsada işlem gören GENKM paylarında yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

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