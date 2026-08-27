Esnaf ve sanatkârların Halkbank aracılığıyla kullandığı Hazine faiz destekli yatırım ve işletme kredilerinde önemli değişikliklere gidildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte Hazine tarafından karşılanan faiz indirim oranlarında belirgin bir düşüşe gidildi.

Yeni ve eski oranlar şu şekilde güncellendi:

• Standart İndirim Oranı: Yüzde 50’den yüzde 40’a düşürüldü.

• Özel Gruplar (Yüzde 100 İndirim): Tam muafiyet sağlanan gruplarda destek oranı yüzde 80’e çekildi.

• Avantajlı Gruplar (Yüzde 60 İndirim): Destek oranı yüzde 48’e indirildi.

KREDİ KULLANIMINA "VERGİ BORCU YOKTUR" ŞARTI

Kararla birlikte krediye erişim koşulları da sıkılaştırıldı. Artık esnaf ve sanatkârların Halkbank’tan kredi kullanabilmesi için vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının bulunmadığını belgelemesi gerekecek.

Söz konusu belgenin başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış olması şartı aranacak.

Borcu bulunan esnafın ise borcunu yapılandırmış veya taksitlendirmiş olması ve bu yapılandırmanın bozulmamış olduğunu kanıtlaması istenecek.