Kripto para piyasasının tanınan analistlerinden 10x Research Kurucusu Markus Thielen, lider kripto para biriminin kısa vadeli performansına dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

Markus Thielen, Bitcoin'in mevcut yükseliş trendini sürdürebileceğini ve piyasada güçlü bir rallinin yaşanabileceğini kabul ediyor. Ancak analist, bu hareketin kısa süre içinde tüm zamanların en yüksek seviyesini (ATH) tazelemekle sonuçlanma olasılığını oldukça düşük görüyor.

Thielen'a göre piyasada yükseliş potansiyeli tamamen ortadan kalkmış değil; fakat geçmiş döngülere bakarak hemen yeni bir rekor beklemek yatırımcıları yanıltabilir.

100 BİN DOLAR KRİTİK PSİKOLOJİK EŞİK

Değerlendirmesinde 100 bin dolar seviyesine özel bir parantez açan Thielen, bu rakamın başlı başına dev bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

Bitcoin’in yeni bir rekor kırmasa dahi 100 bin dolar bandına ulaşmasının, piyasada uzun vadeli boğa potansiyelini teyit eden çok önemli bir sinyal olacağı ifade ediliyor.

FİYAT HAREKETLERİNDE MAKRO UNSURLAR BELİRLEYİCİ

Analistler, yatırımcıların yeni ATH beklentilerini şekillendirirken yalnızca geçmiş fiyat hareketlerine odaklanmaması gerektiğinin altını çiziyor.

BTC'nin yönü üzerinde şu makro faktörler belirleyici rol oynamaya devam ediyor:

• Küresel likidite koşulları

• Merkez bankalarının faiz politikaları

• Makroekonomik görünüm

• Kurumsal yatırımcıların piyasaya olan ilgisi

Piyasa katılımcıları için 100 bin dolar seviyesi kritik bir test alanı olarak öne çıkarken, Thielen'ın analizi piyasadaki aşırı iyimserliği dengeleyen temkinli bir ralli senaryosunu işaret ediyor.

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