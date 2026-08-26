Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, yüzde 2,8'e yakın düşüşle 85 doların altına indi.

BRENT PETROL 84,86 DOLARA GERİLEDİ

Dün gün içinde 91,29 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 87,27 dolardan tamamladı. Brent'in kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.55 itibarıyla 84,86 dolar seviyesine geriledi.

ABD'nin Batı Teksas türü (WTI) ham petrolünün varil fiyatı ise 79,83 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD'NİN İRAN STRATEJİSİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Washington'ın İran'a yönelik stratejisinde değişikliğe gideceğine ilişkin haberler etkili oldu.

ABD'li yetkililerin Axios'a yaptığı açıklamalara göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio müttefik ülkelere Washington'ın şu aşamada İran'a yeni hava saldırısı düzenlemeyi planlamadığını iletti.

ABD'nin bunun yerine deniz ablukası ve yeni yaptırımlarla İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırmayı planladığı belirtildi. İran'ın ilk saldırıyı gerçekleştirmesi halinde ise askeri misilleme seçeneğinin masada tutulacağı ifade edildi.

Yeni bir askeri saldırı ihtimalinin azalması, Orta Doğu'daki petrol arzına ilişkin endişelerin kısmen hafiflemesine neden olurken, bu gelişme petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİCİ KORİDOR ANLAŞMASI

Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir diğer gelişme ise İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin varılan anlaşma oldu.

İki ülkenin, boğazda 7 mil genişliğinde geçici ortak taşıma koridorunun etkinleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Kalıcı bir güzergah oluşturulması için görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Ancak İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın halen kapalı olduğunu ve İran'ın bölge üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu.

Garibabadi ayrıca ABD'nin bölgeye mayın tarama gemileri göndermesi halinde bu gemilerin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Petrol piyasasında gözler, İran-ABD geriliminin seyri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yanı sıra bölgedeki petrol arzının geleceğine çevrilmiş durumda.

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