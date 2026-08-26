Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL’lik dev bir indirim bekleniyor.
Uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ve ABD-İran hattındaki gerilimin yumuşaması, akaryakıt fiyatlarına doğrudan indirim olarak yansıyor.
Beklenen indirim, 26 Ağustos’u 27 Ağustos’a bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Bu gece gelecek indirimle birlikte büyükşehirlerde motorinin litre fiyatı yeniden 80 TL seviyelerine gerileyecek.
Gece yarısı yapılacak fiyat ayarlamasının ardından motorin litre fiyatının İstanbul'da yaklaşık 78,60 TL, Ankara'da 79,80 TL ve İzmir'de ise 80,10 TL seviyelerine çekilmesi öngörülüyor.
Benzin gruplarında ise şimdilik bir fiyat değişimi beklenmiyor.