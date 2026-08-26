Ekonomist Hande Küçük imzalı raporda, enflasyonist baskılar ve küresel riskler nedeniyle TCMB’nin faiz indirim alanının oldukça daraldığına dikkat çekilirken, ilk faiz adımının tarihi ve boyutuna dair net bir takvim sunuldu.

Raporda, TCMB’nin bölgesel gerilimlerin (İran Savaşı) ardından durdurduğu bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlaması, likidite yönetiminde atılmış tam bir normalleşme adımı olarak nitelendirildi.

Bu hamleyle birlikte ortalama fonlama maliyeti ve TLREF oranının yüzde 40 seviyelerinden kriz öncesindeki yüzde 37 düzeyine çekildiği hatırlatıldı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Enflasyon Raporu toplantısındaki mesajlarına atıfta bulunulan raporda; rezervlerdeki güçlü toparlanma, carry trade akımları ve iç talepteki yavaşlamanın bu normalleşmeyi hızlandırdığı vurgulandı.

EYLÜLDE SABİT, EKİMDE 100 BAZ PUAN İNDİRİM

BofA, efektif faizlerdeki 300 baz puanlık gerilemeye rağmen jeopolitik belirsizlikler ve yüksek enflasyon beklentileri sebebiyle eylül ayındaki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Eylül enflasyonunun baz etkisiyle yüzde 30–30,5 bandına gerileyeceğini öngören banka, TCMB’nin bu yılki tek faiz indirimini ekim ayında gerçekleştireceğini tahmin ediyor. BofA’nın senaryosuna göre banka, ekimde 100 baz puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 36 seviyesine çekecek.

ORTA VADELİ ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Uluslararası finans devi, Türkiye’ye ilişkin orta vadeli makroekonomik tahminlerini de paylaştı:

• 2026 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 29,5

• 2027 Yıl Sonu Politika Faizi: Yüzde 32

• 2027 Yıl Sonu Enflasyonu: Yüzde 26

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