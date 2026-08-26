Trump yönetimi, küresel ölçekte dikkat çeken yeni bir göç kararına imza attı. Alınan kararla birlikte, daha önce mülakat tarihi verilmiş binlerce adayın randevusu da son anda ertelendi.

KONSOLOSLUK PERSONELİNE "KAMU YÜKÜ" EĞİTİMİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, durdurma kararının gerekçesi konsolosluk görevlilerine yönelik başlatılan küresel bir eğitim programı olarak gösterildi. Yeni sürecin odak noktasında ise ABD yasalarındaki "kamu yükü" kriteri yer alıyor.

Eğitim programı sayesinde konsolosluk yetkililerinin, vize adaylarının gelecekte ABD kamu yardımlarına bağımlı hale gelip gelmeyeceğini çok daha katı ve detaylı şekilde incelemesi hedefleniyor.

Randevuları iptal edilen başvuru sahiplerine yeni tarihler hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, vize mülakatlarının ne zaman normale döneceğine dair resmi bir takvim açıklanmadı.

MAHKEME KARARININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Dikkat çeken bir diğer detay ise bu kararın zamanlaması oldu. Adım, federal bir mahkemenin düşük gelirli 75 ülkeden yapılan başvuruları engellemeye çalışan Trump yönetimi politikasını iptal etmesinden birkaç gün sonra atıldı.

ABD Bölge Yargıcı Jeannette Vargas, yönetimin söz konusu uygulamasının Kongre yetkilerine müdahale ettiğine hükmederek ret kararlarını geçersiz kılmıştı.

GÖÇ POLİTİKALARINDA KATI DÖNEM

Göreve geldiği günden bu yana düzensiz göçle mücadele ve yasal göç süreçlerini sınırlandırma yönünde adımlar atan Trump yönetimi; mülteci kabullerini askıya almış, Green Card ve vize süreçlerine ağır kriterler getirmişti.

Son kararla birlikte ABD'ye göçmenlik mülakatı bekleyen binlerce kişinin ne kadar süre bekleyeceği belirsizliğini koruyor.