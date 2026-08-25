Borsa İstanbul genelindeki yabancı payı günlük bazda -0.02 baz puanlık sınırlı bir gerilemeyle yüzde 32,87 seviyesinde gerçekleşti.

Toplam yabancı oranındaki bu hafif geri çekilmeye karşın, bazı hisselerdeki belirgin alım ve satımlar dikkat çekti.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI PAYI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

25 Ağustos verilerine göre günlük olarak yabancı payı artışında zirveye çıkan hisseler arasında ilk 3’te yeni halka arz olan şirketler yer aldı:

• En Çok Artanlar:



o METEN: +6.01 bps

o GOLDA: +4.13 bps

o SARAE: +3.33 bps

Günlük en çok düşüş yaşayan hisseler arasında ise halka arzıyla ses getiren ALBTN yer aldı.

• En Çok Azalanlar:



o ONCSM: -5.63 bps

o EFOR: -5.55 bps

o ALBTN: -3.62 bps

SÜREKLİ ARTAN VE DÜŞEN HİSSELERDE 10 GÜNLÜK TREND

Yabancı yatırımcıların kesintisiz pozisyon aldığı hisselerde 10 günlük seriler öne çıkıyor:

• 10 Gündür Kesintisiz Yabancı Oranı Artan Hisseler: ATATP, HATEK, INGRM, KAYSE ve MANAS 10 gün boyunca yabancı payını artırmayı başardı.

• Sürekli Yabancı Oranı Düşen Hisseler: ATAGY, MZHLD, OYLUM ve TRGYO'da 10 gündür kesintisiz yabancı çıkışı yaşanırken; GLBMD hissesinde ise 8 günlük düşüş serisi kaydedildi.

Kaynak: İş Yatırım

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.