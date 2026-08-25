Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS), sermayesini yüzde 300 oranında bedelli artırma kararı aldı. Şirket, 25 Ağustos 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar kapsamında mevcut 64 milyon 864 bin 800 TL'lik sermayesini 259 milyon 459 bin 200 TL'ye çıkarmayı planlıyor.

Sermaye artırımının tamamı nakden karşılanacak. NETAS, kararın ardından Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurusunu da gerçekleştirdi.

SERMAYE 259,5 MİLYON TL'YE ÇIKARILACAK

Şirketin açıklamasına göre mevcut 64 milyon 864 bin 800 TL sermayeye 194 milyon 594 bin 400 TL ilave edilecek.

Böylece yüzde 300 oranındaki bedelli sermaye artırımı tamamlandığında şirketin sermayesi 259 milyon 459 bin 200 TL'ye ulaşacak.

Detay Tutar/Oran Mevcut sermaye 64.864.800 TL Bedelli artırım tutarı 194.594.400 TL Bedelli artırım oranı %300 Ulaşılacak sermaye 259.459.200 TL

RÜÇHAN HAKLARI SINIRLANDIRILMAYACAK

Sermaye artırımı kapsamında mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma, yani rüçhan haklarının sınırlandırılmamasına karar verildi.

Yönetim Kurulu ayrıca şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ile "Sermayenin Ödenmesi" başlıklı 7. maddesinin sermaye artırımına uygun şekilde değiştirilmesini kararlaştırdı.

Esas sözleşme değişikliği için SPK'nın uygun görüşünün ardından Ticaret Bakanlığı'na başvurulacak. Gerekli izinlerin alınması sonrasında tadil metni genel kurulun onayına sunulacak.

NETAS, yüzde 300 bedelli sermaye artırımı kapsamında gerekli mevzuat süreçlerinin yürütülmesi ve belgelerin hazırlanması için de karar alırken, SPK başvurusunu gerçekleştirdiğini açıkladı.

NETAS'TA LOT HESABI NASIL OLACAK?

Yüzde 300 bedelli sermaye artırımı, mevcut her 1 lot için 3 yeni lot alma hakkı anlamına geliyor. Rüçhan haklarını tamamen kullanan yatırımcının toplam lot sayısı böylece 4 katına çıkacak.

Örneğin elinde 100 lot NETAS bulunan bir yatırımcı 300 yeni lot alma hakkına sahip olacak ve bedelli sermaye artırımı sonrasında toplam 400 lota ulaşabilecek.

1.000 lotu bulunan bir yatırımcı ise 3.000 yeni lot alma hakkı elde edecek ve toplam lot sayısı 4.000 olacak.

Ancak bedelsiz sermaye artırımından farklı olarak yeni paylar yatırımcıya ücretsiz verilmeyecek. Yatırımcının yeni payları alabilmesi için rüçhan hakkını kullanarak bedelini ödemesi gerekecek.

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