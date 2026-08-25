Borsa İstanbul'da dört şirketin endeks hesaplamalarında kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranları değişiyor. Borsa İstanbul A.Ş., 25 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada AGROT, ANELE, KARTN ve TMPOL paylarına ilişkin yeni oranları duyurdu.

Yeni fiili dolaşımdaki pay oranları 26 Ağustos 2026 tarihinden itibaren endeks hesaplamalarında kullanılacak.

4 HİSSENİN YENİ FİİLİ DOLAŞIM ORANLARI

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Agrotech Teknoloji (AGROT) için fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde 47, Anel Elektrik (ANELE) için yüzde 30 olarak uygulanacak.

Kartonsan (KARTN) paylarında oran yüzde 33, Temapol Polimer Plastik (TMPOL) paylarında ise yüzde 40 olacak.

Pay Yeni FDPO Geçerlilik tarihi AGROT %47 26.08.2026 ANELE %30 26.08.2026 KARTN %33 26.08.2026 TMPOL %40 26.08.2026

FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı (FDPO), bir şirketin borsada fiilen dolaşımda bulunan paylarının toplam sermayesine oranını ifade ediyor.

Borsa İstanbul, endekslerin hesaplanmasında şirketlerin toplam piyasa değerinin yanı sıra fiili dolaşımdaki pay oranlarını da dikkate alıyor. Bu nedenle FDPO'daki değişiklikler, ilgili hisselerin dahil oldukları endekslerdeki ağırlıklarının hesaplanmasında etkili olabiliyor.