İç savaşın ardından zarar gören sanayi altyapısını ayağa kaldırmayı hedefleyen Suriye, tekstil ve hazır giyim sektöründe yabancı yatırımların odağı haline geldi.

2026 yılının ilk yarısında sektöre 234 yatırım başvurusu yapılırken, Türk şirketleri fabrika açılışları ve makine tedarikiyle bölgedeki dönüşümde başı çekiyor.

LC WAİKİKİ HALEP’TE ÜRETİME BAŞLADI

Başlangıçta 150 kişiyle faaliyete geçen tesisin, üç yıl içerisinde istihdam sayısını 1.000 kişiye çıkarması planlanıyor.

Tesis bünyesinde üretilen ürünlerin hem Suriye iç pazarında sunulması hem de bölge ülkelerine ihraç edilmesi hedefleniyor.

TÜRK YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR

LC Waikiki'nin öncülük ettiği yatırım dalgasında diğer Türk markaları da farklı seviyelerde yer alıyor:

• İsparko: Şirket yöneticisi Ümit Kerim, Suriyeli yerel ortaklarla görüşmelerin sürdüğünü ve ülkede fabrika kurma fırsatlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

• Mikrotx: Türk yatırımcılarla iş birliği içinde yeni tekstil ve iplik fabrikalarının kurulmasına yönelik proje çalışmalarını yürütüyor.

• Tekstil Makinecileri: Mersan ve Tumkalıp gibi üreticiler, Suriye’de kurulacak yeni tesislerin teknoloji, makine ve ekipman altyapısı için temaslarını sürdürüyor.

SURİYE’NİN HEDEFİ YENİDEN BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ OLMAK

Temmuz ayında düzenlenen NASTEX 2026 Tekstil Fuarı’na 25’ten fazla ülkeden 300’ün üzerinde şirketin katılması, Şam yönetiminin sektörü canlandırma çabalarına ivme kazandırdı.

Yapılan 234 yatırım başvurusu yeni tesis kurulumlarının yanı sıra atıl fabrikaların modernizasyonunu ve kapasite artırımlarını kapsıyor.

Gümrük ve vergi teşvikleriyle yabancı sermayeyi çekmeye çalışan Suriye yönetimi; Halep ve Şam'ın geçmişteki üretim gücünü yeniden yakalayarak ülkeyi Orta Doğu'nun tekstil üssü yapmayı amaçlıyor.

Ancak yerel üreticiler, ucuz ithal ürünlerin yarattığı rekabet baskısı ve finansmana erişim sorunlarının çözülmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kaynak: Ekonomim