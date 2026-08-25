Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı öne çıktı. Yükselen ve düşen hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde satış baskısı öne çıktı. BIST 100 endeksi, yazım sırasında yüzde 0,22 değer kaybederek 14.470 puan seviyesinde işlem görüyor.
Piyasalarda satışların etkili olduğu dakikalarda bazı hisselerde düşüşler yüzde 10'a yaklaşırken, yükseliş tarafında da yüzde 10'a yakın değer kazanan hisseler dikkat çekti.
En çok yükselen hisseler arasında yeni halka arzlar dikkat çekti. TNKNA ve KPEKS tavan oldu.
EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|ISVEA
|76,55 TL
|%9,99
|COSMO
|137,90 TL
|%9,97
|TNKNA
|124,80 TL
|%9,96
|KPEKS
|125,00 TL
|%9,94
|GIPTA
|103,20 TL
|%9,90
EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER
|Hisse
|Son fiyat
|Günlük değişim
|TMPOL
|508,50 TL
|-%10,00
|TEHOL
|41,58 TL
|-%9,96
|HEDEF
|114,90 TL
|-%9,95
|LIDER
|33,78 TL
|-%9,44
|ODINE
|1.697,00 TL
|-%8,57
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