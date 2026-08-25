Altın fiyatlarındaki ivmelenme küresel piyasalarda heyecanı tırmandırıyor. Ons altın fiyatının 4.640 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte gram altın da iç piyasada 7.200 TL seviyelerine ulaştı.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından açıklanan güncel veriler, büyük yatırımcıların altın alımlarını üç haftadır kesintisiz artırdığını ortaya koydu:

• Net Uzun Pozisyonlar: Altında yükseliş yönlü pozisyonlar 154.595’e ulaşırken, düşüş bekleyenlerin pozisyon sayısı 12.947’de kaldı.

• Beklenti Farkı: Yükseliş ve düşüş pozisyonları arasındaki net fark 141.648 ile eylül sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son üç haftalık süreçte bu fark yüzde 18 artış kaydetti.

• Potansiyel Alan: İlgideki artışa rağmen yatırımcı yoğunluğunun ocak ayındaki rekor seviyelere henüz ulaşmaması, piyasada yükseliş için hâlen alan olduğuna işaret ediyor.

BOFA ANKETİ: ALTIN "GERÇEK DEĞERİNİN" ALTINDA

Bank of America’nın ağustos ayı küresel fon yöneticileri anketi, kurumsal algıdaki belirgin değişimi göz önüne serdi.

Temmuz ayında fon yöneticilerinin yalnızca yüzde 6’sı altının gerçek değerinin mevcut fiyatından daha yüksek olduğunu düşünürken, bu oran ağustosta yüzde 16’ya yükseldi.

BofA analistleri, mevcut yatırımcı pozisyonlanmasının 4.000 dolar ons fiyatıyla uyumlu olduğunu, fiyatların 5.000 dolar bandına ulaşması için alım temposunun daha da hızlanması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca haziran ayındaki merkez bankası alımlarının son 12 aylık ortalamanın oldukça üzerinde seyretmesi ve Fed’den gelebilecek olası güvercin mesajlar altın için ana destek unsurları olarak öne çıkıyor.

ANALİSTLERİN HEDEFİNDE 5.350 DOLAR VAR

Piyasa uzmanları yükselişin devam edebileceği görüşünde birleşiyor. TD Securities Emtia Stratejisi Başkanı Bart Melek, dolardaki değer kaybı endişelerinin altını yukarı taşımaya devam edebileceğini belirterek kurum olarak altın hedeflerini ons başına 5.350 dolar olarak açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, tırmanan petrol fiyatlarının global enflasyonu yeniden tetiklemesi ve Fed’i faiz artırımına zorlaması durumunda altın fiyatlarının geçici bir baskıyla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.