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Citi altın için kısa vadeli hedefini 4.800 dolara yükseltirken JPMorgan 5.000 doları radarına aldı. İki dev banka kritik senaryolarını açıkladı.

Altın fiyatlarında 5 bin dolar seviyesi yeniden büyük yatırım bankalarının radarına girdi. Citi kısa vadeli ons altın hedefini 4 bin 800 dolara yükseltirken, 6-12 aylık 5 bin dolarlık tahminini korudu. JPMorgan ise altının 4 bin 500-5 bin dolar bandında hareket edebileceğini belirterek, bu hafta fiyatların yönünü değiştirebilecek iki gelişmeye dikkat çekti.

Kurumların değerlendirmelerinde ABD'den gelecek enflasyon verileri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve Jackson Hole'dan çıkacak mesajlar öne çıktı.

CITI KISA VADELİ ALTIN HEDEFİNİ 4 BİN 800 DOLARA ÇIKARDI

Citi, altın için 0-3 aylık fiyat hedefini ons başına 4 bin 800 dolara yükseltti. Banka daha uzun vadeli tahmininde ise değişikliğe gitmeyerek 6-12 aylık hedefini 5 bin dolar seviyesinde tuttu.

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Citi, altındaki yükseliş eğiliminin devamını destekleyebilecek üç temel gelişmeye işaret etti. Hürmüz Boğazı çevresindeki jeopolitik gerilimin zaman içerisinde azalması, reel faizlerin gerilemesi ve Fed'in daha az şahin bir para politikası duruşuna yönelmesi bu unsurlar arasında sıralandı.

Bankanın yeni tahmini, ons altında kısa vadede yukarı yönlü hareket alanının devam edebileceği beklentisini ortaya koydu.

İki dev banka altın için rotayı çizdi! 5.000 dolar masada, Görsel 1

JPMORGAN: ALTIN 4 BİN 500-5 BİN DOLAR BANDINDA KALABİLİR

JPMorgan'ın altın için öne çıkardığı aralık ise 4 bin 500 ile 5 bin dolar oldu.

Banka, Orta Doğu'daki belirsizliklerin ve hafta sonunda gündeme gelen tarife haberlerinin küresel piyasalardaki makro risk primini yüksek tuttuğunu belirtti.

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Altının bundan sonraki hareketinde ise ABD çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyonu ile Jackson Hole Sempozyumu'ndan gelecek Fed mesajlarının belirleyici olabileceği değerlendirildi.

İki dev banka altın için rotayı çizdi! 5.000 dolar masada, Görsel 2

5 BİN DOLARIN YOLUNU ENFLASYON BELİRLEYEBİLİR

JPMorgan, çekirdek PCE enflasyonunun görece yüksek gelmesini bekliyor. Bankaya göre piyasalar Fed'in eylül ayında faiz indirimine gideceği ihtimalini henüz tamamen fiyatlamış değil.

Bu nedenle beklentilerin üzerinde gelecek bir enflasyon verisi faiz piyasalarında hareketliliği artırabilir. Böyle bir senaryoda altın fiyatında geri çekilme görülebileceği ve 200 günlük hareketli ortalamanın yeniden test edilebileceği belirtildi.

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Tersi senaryoda ise daha ılımlı bir enflasyon verisiyle birlikte Jackson Hole'dan daha güvercin Fed mesajlarının gelebileceği beklentisinin güçlenmesi, ons altını kısa sürede yeniden 5 bin dolar seviyesine yaklaştırabilir.

İki dev banka altın için rotayı çizdi! 5.000 dolar masada, Görsel 3

İKİ DEV BANKANIN RADARINDA 5 BİN DOLAR VAR

Citi'nin 0-3 aylık hedefini 4 bin 800 dolara yükseltmesi ve 6-12 aylık 5 bin dolar tahminini koruması, JPMorgan'ın ise 4 bin 500-5 bin dolarlık işlem aralığı öngörmesiyle 5 bin dolar seviyesi iki büyük yatırım bankasının altın senaryolarında öne çıktı.

Kısa vadede bu seviyeye giden yolu ise ABD enflasyonunun seyri ve Jackson Hole'dan gelecek para politikası mesajlarının şekillendirmesi bekleniyor.

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