ABD ile İran arasındaki yaptırım krizinin yeniden alevlenmesi, küresel piyasalarda jeopolitik risk iştahını törpüledi.

Asya para birimlerinde değer kayıpları görülürken, yatırımcılar ABD enflasyon verisi ve Fed Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole sempozyumundaki mesajlarına kilitlendi.

JEOPOLİTİK RİSKLER DOLARA GÜÇ VERDİ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile ticari ilişkilerini sürdüren taraf ve kuruluşların dolar bazlı küresel finans sisteminden menedilebileceği uyarısında bulunarak yaptırım kapsamının genişletildiğini duyurdu.

İran cephesinin sert karşılık verileceğini açıklaması üzerine tırmanan gerilim, ABD Dolar Endeksi'ni yüzde 0,1 artışla 98,95 seviyesine taşıdı.

Söz konusu küresel baskı nedeniyle Asya piyasalarında Dolar/Yen paritesi yüzde 0,2 yükselerek 159,35’e çıkarken, Güney Kore wonu yüzde 0,1 değer kaybetti. Çin yuanı, Hint rupisi ve Avustralya doları ise günü daha yatay bir seyirle tamamladı.

HAZİNE ADIMLARINA RAĞMEN TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSEK

ABD Hazine Bakanlığı’nın uzun vadeli borçlanma maliyetlerini dizginlemek amacıyla 10 Eylül’den itibaren operasyon başına 4 milyar dolarlık tahvil geri alımı yapacağını duyurmasına rağmen ABD Hazine tahvili getirilerindeki yüksek seviyeler varlığını koruyor.

Bu durum, küresel kredi piyasaları üzerindeki sıkılaşma baskısını canlı tutuyor.

PİYASALARIN TAKVİMİNDE İKİ KRİTİK EŞİK

• Temmuz Ayı PCE Enflasyonu (Çarşamba): Fed’in para politikasını şekillendirirken öncelikli gösterge olarak kabul ettiği kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, faiz patikasına dair ilk net sinyalleri verecek.

• Jackson Hole Konuşması (Cuma): Fed Başkanı Kevin Warsh’ın sempozyumda yapacağı açıklamalar hem faiz indirimi takvimi hem de yükselen tahvil getirilerine müdahale edilip edilmeyeceği hususunda piyasaların yönünü belirleyecek.

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