Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, 2025 yılı net dağıtılabilir kârı üzerinden yüzde 53,02 oranında bedelsiz kâr payı dağıtımı gerçekleştirilmesini ve bu kapsamda sermayenin artırılmasını talep etti.

Karar; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi, Kâr Dağıtım Politikası ve halka arz izahnamesi hükümleri doğrultusunda alındı.

BEDELSİZ KAYNAKLARI

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS/TFRS) uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem kârı 2.215.087.500 TL olarak gerçekleşti.

Net dönem kârından 30.256.191 TL genel kanuni yedek akçe düşülüp, yıl içinde yapılan 5.909.653 TL tutarındaki bağışların eklenmesiyle 2.190.740.962 TL seviyesinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı elde edildi.

Yasal kayıtlardaki (V.U.K.) 574.867.622 TL'lik tutarla da karşılanabilen 571.709.991 TL’lik kısmın kâr payı olarak bedelsiz hisse şeklinde dağıtılması kararlaştırıldı.

Söz konusu başvurunun ardından piyasaların ve yatırımcıların gözü, SPK'dan gelecek resmi onay kararına çevrildi.

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