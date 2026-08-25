Açıklanan 2026 yılı 2. çeyrek bilançosu doğrultusunda bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli yüzde 73.705 seviyesine ulaştı.

Türk Hava Yolları'nın (THYAO) 01.01.2026 – 30.06.2026 dönemine ait finansal tablosunda öne çıkan ana başlıklar şu şekilde sıralandı:

• Net Dönem Kârı: THY, 2026’nın ilk altı ayında toplam 18,86 milyar TL net kâr elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 25,01 milyar TL kâr açıklayan şirketin net kârı yıllık bazda yüzde 25 geriledi.

• Çeyreklik Performans: İkinci çeyrek kârı 8,94 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

• Hasılat: Toplam satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış gösterdi.

• Özkaynaklar: Şirket özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 5 artarak 1 trilyon 18 milyar 517 milyon TL seviyesine yükseldi.

BEDELSİZ POTANSİYELİ NE ANLAMA GELİYOR?

1,38 milyar TL ödenmiş sermayeye sahip olan THY’nin özkaynak gücüyle hesaplanan yüzde 73.705’lik bedelsiz potansiyeli, şirketin olası bir sermaye artırımı kararı alması halinde ödenmiş sermayesini teorik olarak ne oranda artırabileceğini gösteriyor.

Ancak yüksek bedelsiz potansiyeli, yönetim kurulunun doğrudan bir sermaye artırımı kararı alacağı anlamına gelmediği gibi hisse fiyatı üzerindeki kısa vadeli hareketler piyasadaki arz-talep dengesi doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor.

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