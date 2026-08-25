Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak ayında alacağı zam için hesaplar değişen yıl sonu enflasyon tahminleriyle yeniden şekillendi. Dört farklı senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80, memur ve memur emeklilerinin toplam artışı ise yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında değişiyor. En yüksek senaryoda en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye kadar çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammını 2026'nın ikinci yarısında oluşacak 6 aylık enflasyon belirleyecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme artışına, yüzde 7'yi aşan 6 aylık enflasyondan kaynaklanan fark eklenecek.

İLK HESAP: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 28

İlk senaryo, Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik 2026 yıl sonu enflasyon tahminine dayanıyor.

Bu tahmin gerçekleşirse yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,70 olacak.

Memur ve memur emeklilerinde yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla toplam artış yüzde 6,67'ye ulaşacak.

Bu durumda:

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı: 25.601 TL

En düşük memur maaşı: 74.908 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 33.630 TL

İKİNCİ HESAP: ENFLASYON YÜZDE 29,43

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,43'lük yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi halinde ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı böylece yüzde 9,91'e ulaşacak. Memur ve memur emeklilerinde yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla toplam artış yüzde 7,86 olacak.

Yeni maaş hesabı ise şöyle:

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı: 25.886 TL

En düşük memur maaşı: 75.744 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 34.005 TL

ÜÇÜNCÜ HESAP: SSK VE BAĞ-KUR ZAMMI YÜZDE 10'U GEÇİYOR

AA Finans'ın ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankette 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,55 seviyesinde bulunuyor.

Bu tahmin gerçekleşirse temmuz-aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10,01 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 10,01 oranında zam alacak.

Memur ve memur emeklilerinde yüzde 2,81'lik enflasyon farkıyla toplam artış yüzde 7,95'e ulaşacak.

Bu senaryoda:

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı: 25.910 TL

En düşük memur maaşı: 75.807 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 34.033 TL

EN YÜKSEK SENARYODA MEMUR MAAŞI 76 BİN 355 TL

Dört hesap arasındaki en yüksek artış Finansal Kurumlar Birliği'nin yüzde 30,47'lik yıl sonu enflasyon beklentisiyle ortaya çıkıyor.

Bu tahminde yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,80'e ulaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 10,80 oluyor.

Memur ve memur emeklilerinde yüzde 3,55'lik enflasyon farkıyla toplam artışın yüzde 8,73'e ulaşması bekleniyor.

Buna göre:

SSK ve Bağ-Kur taban aylığı: 26.096 TL

En düşük memur maaşı: 76.355 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 34.279 TL