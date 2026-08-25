Borsa İstanbul'da 25 Ağustos işlem gününe iki hissede temettü kaynaklı fiyat düzeltmesiyle başlandı. Borsa İstanbul A.Ş., Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) ve TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) paylarında nakit kar payı ödemeleri nedeniyle teorik fiyatların değiştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yatırımcıların bugün temettü hakkından yararlanacağı iki şirkette, pay başına ödenecek brüt ve net tutarlar ile temettü sonrası teorik fiyatlar da açıklandı.

ENERY'DE TEMETTÜ SONRASI FİYAT DÜZELTMESİ

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), yatırımcılarına bugün pay başına brüt 0,0166666 TL temettü ödeyecek. Stopaj sonrası net ödeme ise pay başına 0,0141666 TL olacak.

Borsa İstanbul'un yaptığı düzeltmeyle ENERY paylarının temettü ödemesi sonrası teorik fiyatı 8,863 TL olarak hesaplandı.

ENERY temettü detayları:

Pay başına brüt temettü: 0,0166666 TL

Pay başına net temettü: 0,0141666 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 8,863 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TGSAS TEMETTÜ SONRASI TEORİK FİYATI 201,9 TL

TGS Dış Ticaret A.Ş. (TGSAS) paylarında da nakit temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildi.

Şirketin pay başına brüt temettüsü 0,3000000 TL, net temettüsü ise 0,2550000 TL olarak belirlendi. Temettünün ayrılmasıyla birlikte TGSAS için teorik fiyat 201,9 TL olarak hesaplandı.

TGSAS temettü detayları:

Pay başına brüt temettü: 0,3000000 TL

Pay başına net temettü: 0,2550000 TL

Temettü ödemesi sonrası teorik fiyat: 201,9 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEMETTÜ SONRASI HİSSE FİYATI NEDEN DÜZELTİLİYOR?

Bir şirket nakit temettü dağıttığında, ödenen kar payı şirketin varlıklarından çıktığı için hissenin referans fiyatında temettü tutarı kadar teorik bir düzeltme yapılıyor.