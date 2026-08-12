2026 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarının ardından bilançosunu güncelleyen Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), güçlü özkaynak yapısıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yılın ilk çeyreğinde 257,15 milyar TL seviyesine ulaşan toplam özkaynaklar, şirketin olası bir sermaye artırımındaki tavan sınırını da yukarı taşıdı.

Şirketlerin net defter değeri ve birikmiş özkaynak kalemleriyle doğrudan orantılı olarak hesaplanan bedelsiz potansiyeli, her bilanço döneminde yeniden şekilleniyor.

Şişecam’ın son tablosundaki temel veriler şu şekilde gerçekleşti:

• Ödenmiş Sermaye: 3.063.214.056 TL

• Toplam Özkaynaklar: 257.153.289.000 TL

• Hesaplanan Bedelsiz Potansiyeli: Yüzde 8.295

Bu tabloya göre Şişecam, mevcut iç kaynaklarını kullanması durumunda sermayesini yaklaşık 83 katına kadar artırma teorik kapasitesine sahip bulunuyor.

BEDELSİZ POTANSİYELİ NE ANLAMA GELİYOR?

Finans analistleri, yüksek bedelsiz potansiyelinin yatırımcılar için önemli bir içsel güç göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

Ancak bu oran, şirketin kesin olarak sermaye artırımına gideceği anlamına gelmiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN NOT

Bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, yalnızca yönetim kurulunun karar alması halinde şirketin iç kaynaklarından sermayeye ekleyebileceği azami tutarı temsil eder.

Hisse senedinin borsa performansını ise bedelsiz potansiyelinden ziyade, piyasadaki arz-talep dengesi, şirketin kârlılığı ve genel piyasa koşulları belirler.

Sermaye piyasalarının gözü şimdi, 14 Ağustos Cuma günü açıklanacak olan 2026 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarına çevrilmiş durumda. İkinci çeyrek verileriyle birlikte Şişecam’ın özkaynak yapısının ve dolayısıyla bedelsiz potansiyelinin nasıl bir yön izleyeceği netlik kazanacak.

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