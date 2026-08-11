Şirketin bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. koordinatörlüğünde hazırlanan ve 42.876.571 TL bütçeye sahip yenilikçi proje, TÜBİTAK’tan onay alarak desteklenmeye hak kazandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 11 Ağustos 2026 tarihinde yapılan resmi açıklamada; projenin Dünya Bankası desteğiyle yürütülen “1832 – Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı” kapsamında kabul edildiği bildirildi.

PROJENİN DETAYLARI VE ORTAKLIK YAPISI

Link Bilgisayar Sistemleri (LINK) ortaklığıyla geliştirilen proje, kentlerdeki karbondioksit salımını anlık verilerle takip etmeyi hedefliyor.

• Projenin Tam Adı: "Yeşil Kapsayıcı Kentlere Yönelik Karbondioksit Kaynaklı Sera Gazı Salımının Gerçek Zamanlı İzlenmesi ve Haritalandırılması: Mikromobilite Tabanlı Veri Toplama Projesi"

• Destek Veren Kurumlar: TÜBİTAK & Dünya Bankası

• Proje Bütçesi: 42.876.571 TL

• Kullanılacak Teknoloji: Şehir genelinde aktif olarak kullanılan mikromobilite araçlarına (elektrikli bisiklet/scooter vb.) gelişmiş sensörler ve özel yazılım altyapısı entegre edilecek. Böylece sera gazı emisyonları yüksek çözünürlüklü dijital haritalara aktarılarak anlık analiz edilecek.

KÜRESEL TİCARİ POTANSİYEL VE İHRACAT HEDEFİ

KAP açıklamasında, geliştirilen teknolojinin yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Net Sıfır hedefleri doğrultusunda uluslararası pazarlarda da büyük bir ticari karşılık bulmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamaya göre proje kapsamında elde edilecek fikri mülkiyet hakları, yazılım platformları, sensör teknolojileri ve veri hizmetlerinin ticarileştirilmesi ile yerel yönetimlere, çevre otoritelerine, ulaşım operatörlerine ve uluslararası kuruluşlara yönelik yeni ürün ve hizmetler sunulacak.

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