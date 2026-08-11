Rekabet Kurulu'nun onay vermesiyle CarrefourSA’nın yüzde 89,28’lik çoğunluk hissesini bünyesine katan Yeni Mağazacılık A.Ş. (A101), şirketin finansal borçluluğunu azaltmak ve bilanço yapısını kuvvetlendirmek amacıyla yaklaşık 16 milyar liralık dev kaynağı hesaba aktardı.

FAİZSİZ SERMAYE AVANSI ÜÇ AYRI DİLİMDE AKTARILDI

Şirketin sürdürülebilir büyüme kapasitesini artırmayı ve gıda perakendesindeki rekabet gücünü pekiştirmeyi hedefleyen bu kaynak, 3 Ağustos’tan itibaren üç farklı işlemle faizsiz sermaye avansı şeklinde aktarıldı:

• 3 Ağustos: 4 milyar 47 milyon TL

• 5 Ağustos: 4 milyar 746 milyon TL

• 10 Ağustos: 7 milyar 128 milyon TL

• Toplam Enjekte Edilen Kaynak: 15 milyar 921 milyon TL

Sağlanan bu finansal rahatlama ile birlikte şirketin önümüzdeki dönemde finansal borç yükünü hafifleterek operasyonel yatırımlar, mağaza ağı genişlemesi, müşteri deneyimi ve dijitalleşme süreçlerinde daha geniş bir hareket alanına sahip olması bekleniyor.

BORSA İSTANBUL'DA DEV ENJEKSİYON COŞKUSU

Gelen dev sermaye avansı haberi Borsa İstanbul’da işlem gören CarrefourSA (CRFSA) paylarında adeta bayram havası estirdi. Hisseler gelen yoğun alımlarla tavan kilitledi.

Ağustos ayı başıyla birlikte ivme kazanan dik tırmanış, dev kaynak aktarımıyla birleşerek CRFSA’yı nisan ayındaki tepe noktalarının da üzerine taşıdı ve tarihi zirvelerine yaklaştırdı.

Haftayı tavan sürdüren CRFSA, 254,50 lirayı görerek yıllık zirvesine ulaşmış oldu. Hisselerde aylık artış yüzde 80'i, yıllık ise yüzde 180'i aştı.

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