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Kuzey Boru 6 ayda 259,86 milyon TL kâr açıkladı. Bilanço sonrası KBORU için 41 TL hedef fiyat ve yüzde 77,79 prim potansiyeli açıklandı.

Kuzey Boru (KBORU), 2026'nın ilk 6 ayında 259,86 milyon TL net kâr açıkladı. İkinci çeyrek bilançosunun ardından KBORU için hedef fiyatını açıklayan Pusula Yatırım, "AL" tavsiyesini korurken hissede yüzde 77,79 prim potansiyeli hesapladı.

KUZEY BORU 6 AYDA 259,86 MİLYON TL KÂR AÇIKLADI

Kuzey Boru, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 13 milyon 744 bin TL net kâr elde etti.

Şirketin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemindeki toplam net kârı ise 259 milyon 859 bin TL olarak gerçekleşti.

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Finansal sonuçların açıklanmasının ardından aracı kurumların KBORU hissesine ilişkin değerlendirmeleri de takip edilmeye başlandı.

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KBORU İÇİN HEDEF FİYAT 41 TL

Pusula Yatırım, 11 Ağustos'ta yayımladığı değerlendirmede Kuzey Boru için 41 TL hedef fiyatını ve "AL" tavsiyesini sürdürdü.

Aracı Kurum Hedef Fiyat Son Fiyat Prim Potansiyeli Tavsiye
Pusula Yatırım 41,00 TL 23,06 TL %77,79 AL

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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