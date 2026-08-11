Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), yüzde 55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında pay sahiplerine bedelsiz pay dağıtımına bugün başladı. Şirketin 117 milyon TL olan sermayesi 181,35 milyon TL'ye yükseltilirken, VSNMD paylarında bölünme sonrası teorik fiyat 49,677 TL olarak hesaplandı.

VSNMD'NİN HİSSE FİYATINDA DÜZELTME YAPILDI

VSNMD hisseleri bedelsiz sermaye artırımı öncesindeki son işlem gününü 77 TL seviyesinden tamamladı.

Yüzde 55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı sonrasında VSNMD paylarının bölünme sonrası teorik fiyatı 49,677 TL olarak hesaplandı.

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

VSNMD'DE YÜZDE 55 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

Vişne Madencilik'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, şirketin 117.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi yüzde 55 oranında bedelsiz artırılarak 181.350.000 TL'ye çıkarılacak.

Sermaye artırımı kapsamında toplam 64.350.000 TL nominal değerli yeni pay ihraç edilecek.

Bedelsiz sermaye artırımında kullanılacak tutarın tamamı şirketin 2025 yılı net dağıtılabilir dönem kârından karşılanacak. Pay sahiplerine ellerindeki hisselerin yüzde 55'i oranında bedelsiz pay verilecek.

B GRUBU PAYLAR İÇİN 53,35 MİLYON TL'LİK BEDELSİZ PAY

Sermaye artırımı kapsamında pay gruplarına göre dağılım da belli oldu.

Borsada işlem görmeyen A Grubu paylar için 11.000.000 TL nominal değerli, Borsa İstanbul'da VSNMD koduyla işlem gören B Grubu paylar için ise 53.350.000 TL nominal değerli bedelsiz pay ihraç edilecek.

Her iki pay grubu için bedelsiz pay alma oranı yüzde 55 olarak uygulanacak.

BEDELSİZ PAY ALMA HAKKI BUGÜN BAŞLADI

VSNMD yatırımcıları açısından bedelsiz sermaye artırımında takvim de işlemeye başladı.

Şirket tarafından açıklanan takvime göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11 Ağustos 2026 olarak belirlendi.

Kayıt tarihi 12 Ağustos 2026, payların ödeme tarihi ise 13 Ağustos 2026 olacak.

Vişne Madencilik'in sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin 6'ncı maddesinin tadiline yönelik başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 5 Ağustos 2026 tarihli ve 47/1416 sayılı kararla onaylanmıştı.