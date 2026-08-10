Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), 2026 yılı ikinci çeyreğine (ilk 6 aylık dönem) ait finansal sonuçlarını 10 Ağustos 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı.

Şirketin kârlılık performansında geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir düşüş kaydedildi:

• 2026 İlk 6 Ay Net Kârı: 01.01.2026 – 30.06.2026 döneminde 52.057.130 TL net kâr açıklandı.

• Önceki Yılın Aynı Dönemi: Şirket, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde 392.246.453 TL net kâr elde etmişti.

• Kâr Değişimi: Bu sonuçlarla birlikte şirketin 6 aylık net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 oranında gerilemiş oldu.

• Çeyreklik Kâr: Beta Enerji’nin yalnızca 2. çeyreği kapsayan kârı ise 1.118.805 TL olarak gerçekleşti.

HASILAT SINIRLI GERİLEDİ, ÖZKAYNAKLAR YÜZDE 60 BÜYÜDÜ

Şirketin satış gelirleri ve bilanço yapısındaki diğer öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

• Hasılat: Şirketin toplam satış gelirleri (hasılatı), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 oranında sınırlı bir düşüş gösterdi.

• Özkaynak Büyümesi: Net kârdaki gerilemeye karşın şirketin özkaynak yapısında güçlü bir toparlanma görüldü. Beta Enerji’nin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 60 oranında artış kaydetti.

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