Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirimlerde, Kardemir Çelik (KARCL) ve Gündoğdu Gıda (GUNDG) hisselerine getirilen tedbirlerin detayları paylaşıldı.

SPK kararları doğrultusunda devreye alınan VBTS kapsamında Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. (KARCL) payları tedbir listesine alındı:

• Uygulanacak Tedbir: Açığa satış ve kredili işlem yasağı.

• Görünürlük ve Süre: KARCL payları, 11 Ağustos 2026 tarihli seans başından 10 Eylül 2026 tarihi seans sonuna kadar kredili işlemlere ve açığa satışa konu edilemeyecek.

GÜNDOĞDU GIDA’YA (GUNDG) BRÜT TAKAS TEDBİRİ

Günün diğer tedbir kararı ise Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) payları için geldi:

• Uygulanacak Tedbir: Brüt takas uygulaması.

• Görünürlük ve Süre: GUNDG hisselerinde brüt takas tedbiri, 11 Ağustos 2026 seans açılışından 10 Eylül 2026 seans kapanışına kadar 1 ay boyunca geçerli olacak.

BIST 50 DIŞINDA AÇIĞA SATIŞ YASAĞI SÜRÜYOR

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, VBTS kapsamında alınan tedbirlerin pazar değişimleri veya diğer kurallardan bağımsız olarak tedbir süresi sonuna kadar uygulanmaya devam edeceği vurgulandı. Ayrıca SPK’nın ilgili kararı uyarınca, borsada yalnızca BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış yapılabildiği hatırlatıldı.

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