Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan bildirimle dev pay alımının detayları duyuruldu.

Açıklamaya göre işlem, Bank of America Corporation'ın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu iştiraki Merrill Lynch International aracılığıyla gerçekleştirildi.

7 Ağustos 2026 tarihinde yapılan işlemlerin detayları şu şekilde:

• İşlem Fiyat Aralığı: 2,13 TL – 2,15 TL

• Toplam Alış Miktarı: 47.757.177 nominal (lot)

• Toplam Satış Miktarı: 30.473.738 nominal (lot)

• Net Alınan Pay Miktarı: 17.283.439 adet

ORTAKLIK PAYI YÜZDE 5,212'YE ULAŞTI

Gerçekleştirilen bu net alım işleminin ardından, Bank of America'nın iştiraki Merrill Lynch International vasıtasıyla Alves Kablo sermayesinde dolaylı olarak sahip olduğu pay ve oy hakkı oranı yüzde 5 kritik eşiğini aşarak yüzde 5,212 seviyesine yükseldi.

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