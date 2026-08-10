Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin sermaye artırımı süreçleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 5 Ağustos 2026 tarihli haftalık bülteninde onay verdiği yüzde 55 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı için geri sayımda sona gelindi.

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (VSNMD) 12 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı bedelsiz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasıyla birlikte sermaye yapısında gerçekleşecek değişimler şu şekilde:

• Mevcut Çıkarılmış Sermaye: 117.000.000 TL

• Bedelsiz Artış Oranı: Yüzde 55 (2025 yılı kârından karşılanmak üzere)

• Bedelsiz Artış Tutarı: 64.350.000 TL

• Yeni Çıkarılmış Sermaye: 181.350.000 TL

• Kayıtlı Sermaye Tavanı: 500.000.000 TL

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında VSNMD hissesine sahip olan yatırımcıların ceplerinden herhangi bir nakit çıkışı olmadan, sahip oldukları lot sayısı yüzde 55 oranında artacak (Örn: Hesapta bulunan 100 lot hisse, 155 lota yükselecek).

Şirketin toplam piyasa değeri değişmeyeceği için hisse senedi, 11 Ağustos Salı günü borsa açılışında, dağıtılan yüzde 55'lik bedelsiz oranına paralel olarak bölünmüş (düzeltilmiş) fiyatıyla işleme başlayacak.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.