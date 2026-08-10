Borsa İstanbul'un dev sanayi şirketlerinden SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) tarafından 10 Ağustos 2026 tarihinde yapılan duyuruda, ertelenmiş vergi kalemine ilişkin yapılan yanlış değerlendirmelere açıklık getirildi.

SASA, 1 Ocak 2026 – 30 Haziran 2026 döneminde ertelenmiş verginin gidere dönmesinin arkasındaki temel gerekçeleri şu iki maddeyle açıkladı:

• Yatırımların Aktifleşmesi: Yatırım teşviklerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlığının, yatırımların aktifleşme sürecinin tamamlanması ve yeni bir yatırım harcaması olmaması nedeniyle tutarsal olarak artış göstermemesi.

• Kurumlar Vergisi Oran Değişikliği: 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kurumlar vergisi oran değişikliğinin, şirketin ertelenmiş vergi aktif/pasif tabanı üzerindeki teknik etkisi.

"ŞİRKETİMİZE HERHANGİ BİR VERGİ ÖDEMESİ ÇIKMADI"

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek isteyen SASA yönetimi, bilanço tablosunda yer alan tutarların nakit çıkışı gerektiren bir durum olmadığını altını çizerek vurguladı:

"Mali tabloda görünen tutar ile ilgili şirketimize herhangi bir vergi tahakkuku yapılması veya şirketin vergi ödemesi yapması kesinlikle söz konusu değildir."

2027 İTİBARIYLA İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ MÜJDESİ

Açıklamanın son bölümünde vergi mevzuatındaki yeni düzenlemeye de değinen SASA, gelecek dönem avantajına dikkat çekti.

4 Haziran tarihli yasal düzenleme kapsamında, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim yapan şirketler için kurumlar vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 12,5'e düşürüldüğü hatırlatıldı. SASA Polyester, bu şartları sağlayan bir üretici olarak 2027 yılı itibarıyla söz konusu indirimli vergi oranından faydalanacağını belirtti.

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