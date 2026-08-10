Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, TEİAŞ tarafından düzenlenen "11 Adet Mobil Hibrit Modülü Temini" ihalesine ilişkin son gelişmeyi yatırımcılarla paylaştı.

İHALEDE EN AVANTAJLI TEKLİFİ ASTOR ENERJİ VERDİ

Şirket, söz konusu ihalede 351 milyon 100 bin TL bedelle en avantajlı teklifi sunarak birinci sırada yer aldı.

İhale kararının kesinleşmesinin ardından süreç sözleşme aşamasına taşındı. Astor Enerji, ihalenin şirket uhdesinde kaldığına ilişkin kesinleşen karar doğrultusunda TEİAŞ ile sözleşmenin imzalandığını açıkladı.

Böylece şirket, "11 Adet Mobil Hibrit Modülü Temini" kapsamında 351,1 milyon TL tutarında yeni iş üstlenmiş oldu.

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