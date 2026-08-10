Tekfen Holding (TKFEN), aynı gün iki önemli gelişmeyi yatırımcılarıyla paylaştı. Şirket, Tekfen Grup Şirketler Başkanı (CEO) görevine Levent Kafkaslı'nın getirildiğini açıklarken, bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat'ın Fernas İnşaat ile oluşturduğu iş ortaklığının 54,41 milyar TL'lik raylı sistem ihalesini kazandığını duyurdu. İhale komisyonunun onayının ardından ortaklığa "Sözleşmeye Davet" yazısı gönderildi.

TEKFEN'DE CEO DEĞİŞTİ

Tekfen Holding Yönetim Kurulu, 9 Ekim 2025 tarihinden bu yana Tekfen Holding Grup Şirketler Başkanı (CEO) olarak görev yapan Namık Ülke'nin yerine Levent Kafkaslı'nın Tekfen Grup Şirketler Başkanı (CEO) olarak görevlendirilmesine karar verdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Kafkaslı, İstanbul Üniversitesi Yapı İşletimi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1990 yılında Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'de Suudi Arabistan'da saha mühendisi olarak başlayan Kafkaslı, ilerleyen yıllarda Azerbaycan, Kazakistan ve Hazar Bölgesi'ndeki büyük çaplı projelerde görev aldı.

Kafkaslı, 2013-2019 döneminde Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürü, 2019-2022 döneminde ise Tekfen Holding bünyesinde Taahhüt Grubu Başkanı ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

CEO DEĞİŞİKLİĞİNİN ARDINDAN 54,4 MİLYAR TL'LİK İHALE HABERİ

Tekfen'deki üst düzey yönetim değişikliğinin duyurulduğu gün şirketin bağlı ortaklığından da önemli bir ihale açıklaması geldi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile Fernas İnşaat A.Ş.'nin oluşturduğu iş ortaklığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Pursaklar - Esenboğa (20+500 ile 36+000) Raylı Sistem Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi" ihalesine katıldı.

Ortaklığın verdiği KDV hariç 54 milyar 411 milyon 643 bin 707,60 TL'lik teklif, geçerli teklifler arasında en yüksek puana sahip ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildi.

Bunun sonucunda ihale Tekfen İnşaat ve Fernas İnşaat iş ortaklığına ihale edildi ve karar İhale Komisyonu tarafından onaylandı.

SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLDİ

İhale sürecindeki bir sonraki aşamaya da geçildi. Tekfen'in açıklamasına göre adi ortaklığın tarafı olan şirketlere "Sözleşmeye Davet" yazısı iletildi.

Sözleşme, Kamu İhale Kanunu ve ihale şartnamesinde belirtilen yasal süreler içerisinde gerekli kesin teminat ve belgelerin tamamlanmasının ardından imzalanacak.

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