Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin "Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları" verilerini yayımladı.

Verilere göre temmuz ayında en yüksek aylık reel getiri mevduat faizinde (brüt) gerçekleşti.

Mevduat faizi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 1,55, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

TEMMUZDA ALTIN YÜZDE 4,79 REEL KAYBETTİRDİ

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde temmuz ayında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,15, dolar ise yüzde 0,23 reel getiri sağladı.

Aynı hesaplamada avro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36, külçe altın ise yüzde 4,55 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.

TÜFE dikkate alındığında ise DİBS yüzde 0,89 reel getiri sağladı.

Dolar yüzde 0,03, avro yüzde 0,87, BIST 100 yüzde 2,61 ve külçe altın yüzde 4,79 oranında reel kayba yol açtı.

Böylece TÜFE bazında temmuz ayının en yüksek reel getirisini mevduat faizi sağlarken, en fazla kaybettiren yatırım aracı külçe altın oldu.

3 AYDA DA MEVDUAT FAİZİ İLK SIRADA

Üç aylık değerlendirmede de en yüksek reel getiri mevduat faizinde gerçekleşti.

Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 reel getiri sağladı.

Külçe altın ise aynı dönemde Yİ-ÜFE bazında yüzde 14,94, TÜFE bazında yüzde 13,61 oranında reel kayıpla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 AYDA EN YÜKSEK REEL GETİRİ YİNE MEVDUATTA

Altı aylık dönem incelendiğinde mevduat faizinin liderliği devam etti.

Brüt mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,99 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Külçe altın ise Yİ-ÜFE bazında yüzde 20,55, TÜFE bazında yüzde 20,22 reel kayıpla altı aylık dönemin en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIKTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Aylık, üç aylık ve altı aylık dönemlerde reel kayıpla öne çıkan külçe altında yıllık değerlendirmede tablo tamamen değişti.

Külçe altın son bir yılda Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı.

Bu sonuçla yıllık bazda en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı külçe altın oldu.

BIST 100 YILLIK BAZDA REEL GETİRİ SAĞLADI

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74 reel getiri sağladı.

Dolar yüzde 8,43, avro ise yüzde 10,49 oranında reel kaybettirdi.

TÜFE bazında bakıldığında BIST 100 endeksi yüzde 2,73, DİBS ise yüzde 1,16 reel getiri sağladı.

Buna karşılık mevduat faizi (brüt) yüzde 1,28, dolar yüzde 11,16, avro ise yüzde 13,15 oranında yatırımcısına reel kayıp yaşattı.