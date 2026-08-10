Şehit aileleri, gaziler ve vazife malullerinin haklarını genişleten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanunla bazı aylıklarda artış yapılırken, hayatını kaybeden vazife malullerinin anne ve babalarına ödenecek toplam aylık için net asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ödeme ise net asgari ücretin 2 katından 2,5 katına çıkarıldı. Düzenlemenin bir bölümü 1 Eylül 2026'dan itibaren uygulanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, şehit aileleri ve gazilerin mali ve sosyal haklarına ilişkin önemli değişiklikler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

Teklif, Genel Kurul'da kullanılan 382 oyun tamamını alarak kabul edildi ve yasalaştı.

Düzenlemelerle şehit ailelerinden gazilere, vazife malullerinden terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan personele kadar farklı grupların aylık ve sosyal haklarında değişikliğe gidildi.

ŞEHİT ANNE VE BABALARININ AYLIĞINA ASGARİ ÜCRET GÜVENCESİ

Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Kapsama ilişkin sınırlamalar kaldırılarak kategorik bir ayrım yapılmaksızın, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylığın bir aylık net asgari ücret tutarından az olmaması yasal güvence altına alındı.

Böylece kapsamdaki anne ve babalara ödenecek toplam aylık için net asgari ücret taban olarak uygulanacak.

BAKIMA MUHTAÇ GAZİ VE MALULLERİN ÖDEMESİ 2,5 KATINA ÇIKTI

Kanunla gazi ve malullere yönelik bir başka ödeme tutarında da artış yapıldı.

Bakıma muhtaç gazi ve malullere net asgari ücretin 2 katı olarak yapılan ödeme, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarıldı.

VAZİFE MALULLERİNİN AYLIKLARI ARTIRILIYOR

Vazife malulü erbaş ve erler, güvenlik korucuları, öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması amacıyla Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişikliğe gidildi.

Buna göre bağlanacak aylıklar, kişilerin kamu görevleri nedeniyle daha yüksek aylık alma hakları saklı kalmak üzere;

En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için: Sekizinci derecenin birinci kademesi,

Diğerleri için: Eğitim durumuna bakılmaksızın onuncu derecenin birinci kademesi

üzerinden hesaplanacak vazife malullüğü aylığından düşük olamayacak.

Derece yükselmelerinde yükseköğrenim mezunu gibi işlem yapılacak.

Dördüncü dereceye yükselenler için 2 bin 100, üçüncü derece için 2 bin 200, ikinci derece için 3 bin, birinci derece için ise 3 bin 600 ek gösterge esas alınacak.

AYLIKLAR İÇİN 35 BİN 398 GÖSTERGE SINIRI

Düzenleme kapsamındaki kişilere bağlanacak toplam aylık, 35 bin 398 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutardan az olamayacak.

Hak sahiplerinin aylıkları ise bu tutar üzerinden hisseleri oranında belirlenecek.

İlgililere bu kapsamda yapılacak fazla ödemeler SGK tarafından faturası karşılığında Hazineden tahsil edilecek.

MALUL SAYILMAYANLARIN AYLIKLARI DA ARTIRILACAK

Terör eylemleri nedeniyle yaralanan ancak mevcut mevzuata göre malul sayılmayan ve Nizamname hükümleri kapsamında derece tespiti yapılan kişilere yönelik gösterge tablosu da güncellenecek.

Böylece bu kişilere bağlanan aylıkların miktarı artırılacak.

15 TEMMUZ'DA YARALANANLARA YENİ HAKLAR

15 Temmuz darbe girişiminde ve terörle mücadele kapsamında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılan kişilerin aylıklarına esas gösterge rakamları yükseltilecek.

Bu kişilere ayrıca muharip gazilere tanınan ücretsiz seyahat ile elektrik ve su kullanım ücretlerinde indirim gibi diğer haklar da sağlanacak.

Söz konusu düzenlemeler yayımını takip eden ödeme döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANAN ANCAK MALUL SAYILMAYAN PERSONELE AYLIK

Kanunun dikkat çeken maddelerinden biri de görev sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuata göre malul sayılmayan personeli kapsıyor.

Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, terörle mücadele görevleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan personele 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu bulunacak tutarda aylık bağlanacak.

Düzenlemenin kapsamına;

Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve erbaş ve erler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli, askeri öğrenciler ve güvenlik korucuları dahil edilecek.

HANGİ YARALANMALAR KAPSAMA GİRECEK?

Terör eylemleri sonucunda ateşli silah mermi çekirdeği, şarapnel veya EYP, mayın, havan, roket ve el bombası gibi patlayıcı mühimmat nedeniyle meydana gelen penetran yaralanmalar kapsamda olacak.

Patlamaların basınç ve termal etkileriyle oluşan yaralanmalar ile terör örgütü mensuplarının kesici, delici veya ezici yakın muharebe saldırılarından kaynaklanan yaralanmalar da düzenlemeden yararlanabilecek.

Ancak olay tarihindeki yaralanmanın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek kadar hafif olmaması gerekiyor.

Olay ile yaralanma arasındaki illiyet bağının ise en az bir adli tıp uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi şartı aranacak.

Şartları sağlayan kişilere SGK tarafından 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılmasıyla hesaplanacak tutarda aylık bağlanacak.

Bu kişiler, aylık hükümleri hariç olmak üzere 1005 sayılı Kanun kapsamındaki gazilere sağlanan diğer sosyal ve özlük haklarından da yararlanabilecek.

BAŞVURU İÇİN 1 YIL SÜRE VERİLDİ

Düzenleme, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce meydana gelen olaylar için bir defaya mahsus uygulanacak.

Hak sahiplerinin, kanunun yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde olay tarihinde bağlı bulundukları kurumlara başvurmaları gerekecek.

Daha sonra kişilerin malul olduğunun tespit edilmesi durumunda vazife malullüğü hükümleri uygulanacak ve bu düzenleme kapsamında bağlanan aylık kesilecek.

Bu hükümler 1 Eylül 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere kanunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

ER VE ERBAŞLARIN YENİDEN MUAYENESİNDE YAŞ SINIRI DEĞİŞTİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddi de yeniden düzenlendi.

Buna göre yaş sınırında 55 yaşın doldurulduğu tarih esas alınacak.

15 TEMMUZ'DA YARALANIP MALUL SAYILMAYANLARA AYLIK BAĞLANACAK

15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesine yardımcı olurken yaralanan kamu görevlileri ve siviller için de düzenleme yapıldı.

Malul sayılmayan veya Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılmayan kişilere, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren 17 bin 135 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılması sonucu hesaplanan tutarda aylık bağlanacak.

SGK tarafından ödenen bu aylıklar, fatura karşılığında iki ay içerisinde Hazineden tahsil edilebilecek.

Düzenleme, yayımını takip eden ödeme döneminden itibaren yürürlüğe girecek.

382 OYUN TAMAMIYLA KABUL EDİLDİ

Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun, TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 382 milletvekilinin tamamının oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte özellikle şehit anne ve babalarına yönelik aylık güvencesi, bakıma muhtaç gazi ve malullerin ödemelerindeki artış ve daha önce malul sayılmayan bazı kişilere getirilen aylık hakkı uygulanmaya başlayacak.