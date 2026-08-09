Akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri pompa fiyatlarının seyrinde belirleyici olurken, benzin, motorin ve LPG'nin güncel litre fiyatları da merak ediliyor.

9 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,36 TL

Motorin litre fiyatı: 80,04 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,21 TL

Motorin litre fiyatı: 79,90 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,32 TL

Motorin litre fiyatı: 81,16 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,62 TL

Motorin litre fiyatı: 81,44 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda uluslararası petrol ve ürün fiyatları, döviz kuru ve vergiler önemli rol oynuyor. Bu nedenle Brent petrol ve kur tarafındaki değişimler, belirli koşullarda pompa fiyatlarına zam veya indirim olarak yansıyabiliyor.

Akaryakıt fiyatları ayrıca şehirler, ilçeler ve dağıtım şirketleri arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.