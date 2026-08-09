Akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik gündemde. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlerin ardından benzin fiyatına yeni zam yapılması bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına 1,56 TL zam gelecek.

Yeni fiyatın pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Böylece araç sahipleri 11 Ağustos 2026 Salı gününe zamlı benzin fiyatlarıyla başlayacak.

Benzine son olarak litre başına 1,10 TL zam yapılmıştı. Beklenen 1,56 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde benzin fiyatları kısa süre içinde bir kez daha değişmiş olacak.

1,56 TL'lik zam sonrası 50 litrelik bir depo benzinin maliyeti 3.500 TL sınırına dayanacak.

ZAM SONRASI BENZİN NE KADAR OLACAK?

Mevcut fiyatlara 1,56 TL'lik zammın doğrudan yansıması halinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatlarının ulaşabileceği seviyeler de hesaplandı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 68,36 TL olan benzinin litre fiyatı 69,92 TL'ye, Anadolu Yakası'nda 68,21 TL olan fiyat ise 69,77 TL'ye yükselebilir.

Ankara'da benzin 69,32 TL'den 70,88 TL'ye, İzmir'de ise 69,62 TL'den 71,18 TL'ye çıkabilir.

9 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 68,36 TL

Motorin litre fiyatı: 80,04 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 68,21 TL

Motorin litre fiyatı: 79,90 TL

LPG litre fiyatı: 33,19 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 69,32 TL

Motorin litre fiyatı: 81,16 TL

LPG litre fiyatı: 33,89 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 69,62 TL

Motorin litre fiyatı: 81,44 TL

LPG litre fiyatı: 33,79 TL

BENZİN ANKARA VE İZMİR'DE 70 TL'Yİ AŞACAK

Beklenen 1,56 TL'lik zam mevcut fiyatlara yansıtıldığında benzinin litre fiyatı Ankara ve İzmir'de 70 TL sınırının üzerine çıkıyor.

İstanbul'da ise Avrupa Yakası için hesaplanan 69,92 TL'lik fiyat 70 TL sınırına dayanırken, Anadolu Yakası'nda yaklaşık 69,77 TL'lik fiyat ortaya çıkıyor.

Akaryakıt fiyatları şehir, ilçe ve dağıtım şirketlerine göre küçük farklılıklar gösterebildiği için pompada görülecek nihai rakamlar değişiklik gösterebilir.

BİR DEPO BENZİN KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Mevcut 68,36 TL'lik litre fiyatı üzerinden İstanbul'da bir benzin deposunu tamamen doldurmanın maliyeti aracın depo kapasitesine göre şöyle;

Depo kapasitesi Şu an Zam sonrası Fark 40 litre 2.734,40 TL 2.796,80 TL +62,40 TL 50 litre 3.418,00 TL 3.496,00 TL +78,00 TL 60 litre 4.101,60 TL 4.195,20 TL +93,60 TL

Buna göre 50 litrelik ortalama bir otomobil deposu bugün yaklaşık 3.418 TL'ye tamamen doluyor. 1,56 TL'lik zammın pompaya yansımasıyla aynı depo için yaklaşık 3.496 TL ödenmesi gerekecek.

Zam, 50 litrelik tek depo dolumunun maliyetini 78 TL, 60 litrelik bir deponun maliyetini ise 93,60 TL artıracak.