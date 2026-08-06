Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri ise "Benzin ne kadar oldu?", "Motorin litre fiyatı kaç TL?" ve "LPG fiyatı bugün ne kadar?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları...

6 AĞUSTOS BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,27 TL/LT

Motorin: 80,01 TL/LT

LPG: 33,79 TL/LT

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 67,12 TL/LT

Motorin: 79,87 TL/LT

LPG: 33,19 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,24 TL/LT

Motorin: 81,14 TL/LT

LPG: 33,89 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 68,52 TL/LT

Motorin: 81,41 TL/LT

LPG: 33,79 TL/LT

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri çıkış fiyatları ile ÖTV ve KDV gibi vergi kalemlerine göre hesaplanıyor. Küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve kur hareketleri pompa fiyatlarına doğrudan yansıyabiliyor.