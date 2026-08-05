Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Petrol fiyatlarındaki düşüş motorinde güçlü bir indirim beklentisi oluştururken, ÖTV düzenlemesi nedeniyle beklenen fiyat avantajı pompaya tam olarak yansımadı. Önceki gün LPG'ye gelen zammın ardından motorin fiyatlarında da gece yarısı itibarıyla yeni tarife uygulanmaya başladı.

MOTORİNDE BEKLENEN 6,37 TL'LİK İNDİRİMİ ÖTV ERİTTİ

Motorinin litre fiyatında uluslararası ürün fiyatlarındaki düşüş nedeniyle 6,37 TL indirim oluştu. Ancak ÖTV düzenlemesi nedeniyle bu indirimin büyük bölümü akaryakıt tabelalara yansımadı.

Böylece araç sahipleri yalnızca 1,05 TL indirim görebildi. Beklenen indirimin 5,32 TL'lik kısmı ise ÖTV için kesintiye uğradı.,

LPG'YE ZAM GELMİŞTİ

Motorindeki fiyat değişikliğinin yanı sıra 4 Ağustos itibarıyla otogaz (LPG) fiyatlarına da litre başına 2,42 TL zam uygulanmaya başlanmıştı.

5 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 67,27 TL

Motorin: 80,01 TL

LPG: 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 67,12 TL

Motorin: 79,87 TL

LPG: 33,19 TL

Ankara

Benzin: 68,24 TL

Motorin: 81,14 TL

LPG: 33,89 TL

İzmir

Benzin: 68,52 TL

Motorin: 81,41 TL

LPG: 33,79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru, Akdeniz piyasasında oluşan rafineri ürün fiyatları ile vergi düzenlemelerine göre belirleniyor. Bu nedenle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları gerilese bile ÖTV gibi vergi değişiklikleri, pompaya yansıyan indirim veya zam tutarını önemli ölçüde değiştirebiliyor.