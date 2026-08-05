Dolar ve euro fiyatları... 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü güncel döviz kurları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro fiyatlarında hareketlilik sürerken, serbest piyasada güncel alış ve satış fiyatları belli oldu. İşte 5 Ağustos 2026 güncel dolar ve euro alış satış fiyatları...

5 AĞUSTOS 2026 GÜNCEL DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATLARI

Sabah saatleri itibarıyla dolar ve euroda alış-satış fiyatları şu şekilde;

ABD Doları (USD/TRY)

Alış: 47,5656 TL

Satış: 47,5835 TL

Euro (EUR/TRY)

Alış: 54,9239 TL

Satış: 54,9461 TL

DÖVİZ KURLARINI NELER ETKİLİYOR?

Dolar ve euro fiyatları; ABD Merkez Bankası (Fed) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, enflasyon verileri, jeopolitik gelişmeler ve küresel piyasalardaki risk iştahına göre gün içinde dalgalanabiliyor. Bu nedenle yatırımcılar ekonomik veri takvimini yakından takip ediyor.