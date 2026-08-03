Küresel piyasalarda ABD dolarının altı majör para birimi (euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini, İsveç kronu) karşısındaki gücünü gösteren dolar endeksi, iki aylık yükseliş trendinin ardından temmuz ayında yönünü aşağı kırdı.

Yılın ilk yarısında ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri ve Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 100 kritik eşiğinin üzerinde tutunmayı başaran endeks, temmuz ayını yüzde 1,5 kayıpla 99,7 seviyesinden tamamladı.

Böylece endeks, 30 Temmuz itibarıyla 17 Haziran’dan bu yana ilk kez yeniden 100 seviyesinin altına sarkmış oldu.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ ANA ETKEN

Aylık bazda mayısta yüzde 0,8, haziranda ise yüzde 2,3 artış gösteren dolar endeksindeki bu tersine dönüşte, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyonu dizginleme konusundaki kararlılığına dair doğan şüpheler etkili oldu.

Piyasa aktörleri, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için yeterince sert adımlar atmayabileceğini fiyatlamaya başladı.

ANALİSTLER NE DİYOR? WARSH'UN İLETİŞİM STRATEJİSİ SORGULANIYOR

Gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’un son toplantı sonrası yaptığı açıklamaların piyasalarda kafa karışıklığı yarattığına dikkat çekiyor:

• In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys: Warsh’un faiz artışı konusunda net bir taahhütte bulunmaktan kaçınmasının Fed’in güvenilirliğini sarstığını vurguladı. Matys, "Warsh’un enflasyonla mücadelede sorumluluğu piyasalara bırakan yaklaşımı riskli bir strateji. Volatilitenin yükselmesi durumunda ABD Hazine tahvili getirileri kontrolden çıkabilir. Başkan Warsh, eylül ayındaki toplantıda faiz artışını destekleyerek bu güven kaybı riskini azaltabilir. Unutulmamalı ki bir merkez bankasının güvenilirliği, o para birimini destekleyen en temel unsurdur" ifadelerini kullandı.

• Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley: Piyasaların Warsh’un enflasyon kararlılığını sorgulamaya başladığını belirtmekle birlikte, orta vadeli beklentilere işaret etti. Foley, "Son toplantı sonrası soru işaretleri artsa da önümüzdeki 6 aylık periyotta yeni faiz artışlarının geleceği yönündeki genel görüş korunuyor. İlkbahardaki 'faiz indirimi' beklentilerinin yerini 'faiz artışına' bırakmış olması ve küresel güvenli liman talebi, doların aşağı yönlü sert düşüşlerini sınırlayan en büyük kalkan olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER EYLÜL AYI FED TOPLANTISINDA

Temmuz ayında kan kaybeden dolar endeksi için bundan sonraki rotayı; ABD’den gelecek makroekonomik veriler ile Fed’in eylül ayında gerçekleştireceği faiz kararı toplantısı belirleyecek.

Piyasalar, Başkan Warsh’un eylül ayında daha şahin bir tutum takınıp takınmayacağını yakından takip edecek.

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